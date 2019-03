Venezuela, blackout in tutto il Paese/ Maduro “sabotaggio Usa”, Guaidò “usurpatore!”

Caos in Venezuela, arriva anche il blackout. Come riporta la stampa locale, gran parte del Paese sudamericano ieri pomeriggio è rimasto senza elettricità: si è verificata infatti una brusca interruzione della fornitura di energia elettrica a Caracas e dintorni, con linee telefoniche e Internet staccati. Nicolas Maduro si è scagliato contro Donald Trump e ha parlato di sabotaggio degli Stati Uniti d’America: «Si tratta di una guerra elettrica annunciata e diretta dall’imperialismo americano contro il popolo venezuelano». Non è tardata ad arrivare la replica della Casa Bianca, con il segretario di Stato Mike Pompeo che ha commentato: «La mancanza di elettricità e la devastazione stanno colpendo i venezuelani non a causa degli Stati Uniti. La mancanza di elettricità e di generi alimentari sono il risultato dell’incompetenza del regime di Maduro».

BLACKOUT VENEZUELA, GUAIDO’ ALL’ATTACCO

Un massiccio blackout che non si vedeva da tempo in Venezuela, come sottolinea la stampa locale: i voli in arrivo all’aeroporto di Caracas sono stati deviati altrove, con i pendolari costretti a tornare a casa a piedi per l’assenza di mezzi pubblici. «E’ stato causato da un attacco alla diga di Guri», il commento del generale dell’esercito e ministro dell’energia elettrica Luis Motta, con l’oppositore Juan Guaidò che ha messo nel mirino Maduro: «Questo blackout è la prova dell’inefficienza dell’usurpatore». Jorge Rodriguez, ministro delle Comunicazioni, sta con il dittatore e parla di sabotaggio, accusando il senatore americano di origini cubane Marco Rubio. Quest’ultimo ha replicato su Twitter: «Le mie scuse al popolo venezuelano. Devo aver premuto qualcosa di sbagliato sulla app ‘attacco elettronico’ che ho scaricato su Apple. Colpa mia».

