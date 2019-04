Giappone, nuova Era si chiamerà Reiwa/ Ordine, armonia e pace nel regno di Naruhito

Il Giappone si prepara ad entrare ufficialmente in una nuova Era che prenderà il nome di Reiwa e che entrerà in vigore a partire dal prossimo primo maggio. E’ questa la data che segna l’ascesa al trono di Naruhito, 59enne, che succederà come imperatore all’anziano padre 85enne, Akihito, che ha deciso di abdicare. Una decisione presa poichè non più in grado di sostenere la responsabilità del regno. Attualmente nell’Anno 31 dell’Heisei (ovvero “compimento della pace”), il Giappone si appresta dunque a ripartire tra un mese esatto dall’Anno 1 della Reiwa, termine che letteralmente significa ordine, comando e auspicio (da “Rei”) ma anche pace e armonia (da “Wa”). I due caratteri di Reiwa saranno anche impressi sulle monete, così come su calendari, testate di quotidiani e sull’intestazione di importanti documenti. A spiegare il significato della nuova Era, come riferisce Corriere.it, è stato anche il premier Abe: “Questo nome riflette l’unità spirituale del popolo giapponese”. In realtà si tratta anche di una scelta che racchiude significati politici. Un comitato ristretto formato da saggi esperti in storia e letteratura ha sottoposto all’attenzione del governo una lista ristretta di nomi per la nuova Era e dopo una riunione segreta è stato deciso per Reiwa.

GIAPPONE, ERA REIWA: L’ANNUNCIO A TOKYO

Per secoli la scelta del nome della nuova Era giapponese che segna il tempo che scorre in base all’Era dell’Imperatore era affidata a citazioni dei classici della letteratura cinese. Anche con Reiwa si ripete questa tradizione in parte rotta però dal governo del nazionalista Shinzo Abe che avrebbe puntato ai classici della letteratura giapponese. Ed infatti i caratteri della nuova Era discenderebbero dal Manyoshu, la più antica raccolta di poesie nipponiche. E’ stato sempre Abe, riferendosi all’Era Reiwa, a spiegare che essa rappresenta l’aspirazione che “nel nostro popolo ognuno si prenda cura dell’altro, in un bel clima”, aggiungendo, “Con la scelta di questo termine rinnovo il mio impegno a guidare il Giappone in una nuova era piena di speranze”. L’Era Reiwa rappresenterà la 248esima della storia imperiale e l’annuncio è stato dato questa mattina a Tokyo da parte del segretario generale del governo Yoshihide Suga, mostrando i due caratteri incisi con un pennello a inchiostro su una tela bianca fatta vedere in diretta tv.

