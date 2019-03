INCIDENTE AEREO: MORTA NATALIA FILEVA/ La milionaria Russa e il decesso “beffa”

Un incidente aereo è costato la vita a Natalia Fileva, multimilionaria tra le donne più ricche di Russia, morta mentre si trovava a bordo del jet privato che la stava portando in Germania ed è precipitato in prossimità della cittadina di Egelsbach, comune tedesco situato nel land dell’Assia. Insieme a lei, secondo quanto riferito da “Il Corriere della Sera”, sarebbero decedute altre due persone: uno il pilota del monomotore a elica sui la Fileva viaggiava, l’altro un secondo passeggero che secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere il padre della donna, Valery. Il profilo di Natalia Fileva è quella di una donna russa di successo che ha trovato la morte in modo quanto meno beffardo: un incidente aereo per un’imprenditrice che ha fondato il suo grande successo proprio sulle rendite di una compagnia aerea. Un destino a dir poco tragico…

INCIDENTE AEREO: MORTA NATALIA FILEVA

Ma chi era Natalia Fileva, la multimilionaria russa morta in un incidente aereo che ha interessato il suo jet privato mentre la stava trasportando in Germania? Basta citare forse la classifica stilata da Forbes per comprendere la portata del personaggio: la rivista aveva infatti inserito la donna al quarto posto nella classifica delle donne più ricche del Paese. Come riportato da Il Corriere della Sera, la Fileva disponeva di un patrimonio da 600 milioni di dollari: la Fileva era “co-proprietaria, assieme al marito Vladislav, della compagnia aerea S7, nata originariamente come Sibir Airline, costola siberiana della Aeroflot di sovietica memoria” e oggi seconda compagnia russa per numero di passeggeri dopo l’Aeroflot. Il marito della vittima, dg della compagnia, si è dedicato al business aerospaziale, lasciando alla moglie la gestione della compagnia aerea, dove ha trovato posto anche la figlia Tatyana in qualità di responsabile del marketing e della pubblicità.

