Dalai Lama ricoverato in ospedale, come sta?/ Infezione polmonare: “stabile”

Dalai Lama ricoverato in un ospedale di Nuova Dehli per un’infezione polmonare: apprensione per lo stato di salute del leader spirituale del buddismo tibetano. L’ottantatreenne, il cui vero nome è Tenzin Gyatso, è in condizioni stabili secondo quanto riportano i colleghi di Bbc News, con il suo assistente Tenzin Taklha che ha riferito che dovrebbe rimanere sotto osservazione per due-tre giorni. Gyatso, che vive in esilio a Dharamshala in India da 60 anni, «ha avvertito un certo disagio ed è stato portato martedì a Nuova Dehli per un check-up» ha evidenziato il suo collaboratore ai microfoni di Reuters. Prosegue Tenzin Taklha: «I medici hanno diagnosticato una infezione polmonare e sono in corso i trattamenti del caso: le sue condizioni sono stabili, rimarrà sotto osservazione per i prossimi due-tre giorni».

DALAI LAMA RICOVERATO IN OSPEDALE: COME STA?

«Sua Santità sta molto meglio, ma è ancora sottoposto alle cure dell’ospedale: speriamo che tra pochi giorni potrà lasciare la struttura», ha aggiunto il suo assistente ai microfoni di AFP. Un altro suo collaboratore, sempre all’AFP, ha affermato che il monaco buddista è stato costretto a ricorrere ad accertamenti in seguito a una «leggera tosse». Il Dalai Lama, che sta combattendo con un cancro alla prostata, non sarebbe dunque in condizioni preoccupanti: «Il dottore ha detto che non c’è nulla di cui preoccuparsi, il suo stato di salute non è grave», il commento di Ngodup Tsering, rappresentante del leader spirituale del buddismo negli Stati Uniti d’America. Ora serviranno «un po’ di giorni di riposo». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…

