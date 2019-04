iPad bloccato per 48 anni dal figlio di 3 anni/ La disavventura di Evan Osnos

Spiacevole disavventura capitata ad Evan Osnos, giornalista del New Yorker, il cui iPad è stato bloccato per 48 anni. A compiere il folle gesto un piccolo innocente, il figlio di soli 3 anni. Il 42enne di cui sopra ha ben pensato infatti di dare in mano il proprio dispositivo mobile al bambino, e questi, nel giro di circa mezz’ora, ha digitato a caso la password, provocando il blocco per 25.536.442 di minuti, che facendo un breve calcolo equivalgono a circa 48 anni, fino al 2067. A rendere nota la tragedia è stato lo stesso Evan, che ha pubblicato la foto del proprio iPad bloccato sulla pagina Twitter, con aggiunta la didascalia: «Sì, è così assurdo da sembrare una bufala, ma vi assicuro che è tutto vero. Mio figlio di tre anni, ha provato a sbloccarlo all’infinito e ora appare questa schermata. Avete idee su come risolvere il problema?».

IPAD BLOCCATO PER 48 ANNI

La notizia ha fatto in breve tempo il giro del web, ed è divenuta virale, al punto che sono stati moltissimi i commenti per provare a risolvere la situazione. Diversi utenti, fra cui anche un tecnico Apple, hanno dato per spacciato l’iPad, ma fortunatamente c’è stato qualcuno che ha scoperto come risolvere la situazione: «Aggiornamento sull’iPad bloccato – ha cinguettato nelle scorse ore lo stesso giornalista – ho messo l’iPad in modalità DFU (non premete troppo il tasto sleep/power). Ora sto facendo il riprstino: grazie a tutti coloro che hanno condiviso i loro consigli». Ma come mai l’iPad si era bloccato per ben 48 anni? Semplicemente perché la Apple ha installato sugli ultimi modelli un sistema di sicurezza che prevede un blocco temporaneo che cresce esponenzialmente ogni qual volta si sbaglia la password di accesso: in tal modo si evitano gli attacchi di massa. Fortunatamente la vicenda si è conclusa con il lieto fine, anche se un utenute su Twitter aveva già la soluzione: «Regala l’iPad a tuo figlio quando avrà 51 anni».

