Israele: Netanyahu vince/ Pareggio col rivale Benny Gantz, ma otterrà il mandato

Le elezioni in Israele sono state vinte dal primo ministro già in carica. Benjamin Netanyahu, grazie al 29 per cento dei voti degli elettori, si è aggiudicato il suo quinto mandato sconfiggendo il rivale Benny Gantz. Quello di Netanyahu è il quarto mandato consecutivo, anche se l’ultima vittoria è arrivata sul filo di lana. “Il Blu e il bianco”, il principale partito avversario del Likud (il movimento guidato appunto da Netanyahu), ha ottenuto la stessa percentuale di voti, il 29%, ma secondo quanto riferito dai media locali, la coalizione guidata dall’attuale premier ha maggior chance di arrivare ad ottenere i 65 seggi presso il Knesset, il Parlamento unicamerale israeliano, e governare, tenendo conto che in totale vi sono 120 “poltrone”. Nonostante la vittoria risicata, Netanyahu è comunque felice del risultato ottenuto anche perché nelle scorse elezioni, quelle tenutesi nel 2015, il Likud aveva ottenuto il 23 per cento dei voti e 30 seggi. «Una magnifica vittoria», le parole del primo ministro, mentre Gantz, il principale sfidante, ha rivendicato a sua volta la vittoria dicendo: «Siamo quelli che hanno vinto».

ISRAELE: NETANYAHU VINCE

A questo punto il presidente israeliano Reuven Rivlin inizierà le consultazioni con i partiti i cui membri sono stati eletti in parlamento, affidando poi ad un leader di una coalizione l’incarico di costituire un governo: non è scontato, come ricorda Il Post, che si tratti del partito che ha ottenuto più voti, ma verrà scelto quello che avrà maggior chance di costituire un esecutivo, con grande probabilità appunto, il Likud. Netanyahu gode infatti del sostegno di diverti partiti di centrodestra con cui aveva governato fino ad oggi, e di conseguenza sembra avere la vittoria in tasca. Da segnalare la netta sconfitta della sinistra, un po’ come successo in Italia e in altre nazioni del mondo occidentale, con il Partito Laburista che ha ottenuto solo il 5 per cento dei voti.

