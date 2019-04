Libia, violenti scontri a sud di Tripoli/ Civili intrappolati chiedono aiuto

Nonostante gli appelli da più parti, a cominciare da quello del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, impazza la battaglia in Libia ad una manciata di chilometri da Tripoli. Come riferito poco fa dai colleghi de Corriere della Sera, sono in corso scontri violenti fra le forze del premier Fayez al Serraj, e i militari ribelli fedeli al generale Khalifa Haftar. Una battaglia che si sta svolgendo precisamente a Suani, una cittadina che dista circa 25 km dalla capitale. A darne notizia sono alcune fonti locali che parlano anche di cinque civili uccisi da ieri, fra cui una donna incinta, con l’aggiunta di cinque case distrutte. Haftar sta attaccando l’esercito di al Serraj con artiglieria, razzi, e con l’aggiunta di un raid aereo, ma le milizie governative stanno opponendo una forte resistenza. Il paese è sull’orlo di una guerra civile, e si tema una migrazione di massa, anche perché da pochi giorni a questa parte, da quando cioè sono iniziati gli scontri fra le due opposte fazioni, sono già più di 13.500 gli sfollati, come riferisco dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha).

LIBIA, VIOLENTI SCONTRI A SUD DI TRIPOLI

Quattro mila le persone che hanno lasciato la propria casa solamente nelle ultime ore 24 ore, e c’è il rischio che tale numero cresca a dismisura nel giro di breve tempo se gli scontri dovessero farsi ancora più violenti. Sembra inoltre che 4.500 persone hanno chiesto l’evacuazione, visto che si trovano in aree poco sicure, ma solamente 600 avrebbero trovato aiuto. Vi sarebbero in particolare centinaia di civili intrappolati nella zona di Ain Zara, a circa 15 chilometri di distanza da Tripoli, che negli scorsi giorni è stata teatro di duri scontri fra i due eserciti rivali. Secondo l’Onu i morti sarebbero già più di 100 dall’inizio della guerra, di cui 28 bambini, con l’aggiunta di più di 500 feriti. «Gli ospedali in Libia sono al collasso – le parole di Foad Aodi presidente dell’Associazione medici stranieri in Italia – e sono triplicate le richieste di operare in Italia i bimbi feriti».

