Libia, vertice anti-Haftar a Roma/ Qatar-Misurata con Sarraj: Tripoli 16mila sfollati

Sono divenuti già 16mila gli sfollati a Tripoli e dintorni nel pieno della guerra in corso tra Haftar e Al Sarraj nel centro della Libia: le tensioni internazionali crescono ogni giorno di più e nessuno dei due protagonisti, al momento, sembra intenzionato a concedere una tregua per soccorrere i civili e permettere una via diplomatica tale da congelare gli scontri. «Colpi di razzi e di mortaio hanno colpito nelle prime ore della giornata di oggi 15 aprile alcune abitazioni nella zona residenziale di Abu Salim a sud di Tripoli, causando il ferimento di alcuni civili», scrive questa mattina il Libya Observer. Le morti salgono (147 dall’inizio della guerra, ndr), l’Oms ha cercato nelle scorse ore di inviare viveri e medicinali per le popolazioni colpite ma i rifornimenti restano sempre instabili per via dei continui attacchi tra i due fronti a sud della capitale libica. Dopo la costante “ambiguità” della Francia che non appoggia ufficialmente Haftar ma impedisce ogni possibile condanna del generale, è l’Italia a provare un dialogo costruttivo tra i nemici di Haftar per provare a giungere ad un accordo più o meno stabile.

LIBIA: SCONTRO DI MAIO-SALVINI

Oggi a Roma si incontrano con Conte e Moavero il vicepremier del Qatar Mohammed Al Thani e il vice di Al Sarraj, esponente di Misurata, Ahmed Maitig: il tentativo è quello riferito dall’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino, ovvero di discutere gli sviluppi attuali esaminando al meglio la cooperazione bilaterale dopo gli incontri amichevoli dello scorso 14 aprile con il Ministro degli Esteri della Libia, Mohamed Siala. Secondo il Ministro Trenta però, visto anche il rischio di aumento sbarchi in Europa dopo l’inizio della guerra libica, serve assolutamente una soluzione Ue che ponga fine alle ostilità senza ripetere gli errori del passato (caduta di Gheddafi). Rimanendo in Italia, stamane si è invece assistito all’ennesima “scaramuccia” tra i due vicepremier Salvini e Di Maio dopo le parole del leader leghista ieri che mettevano in luce la volontà di intervenire per evitare la guerra ad ogni costo («noi lavoriamo per la pace, altri no..»). La replica del vicepremier M5s è piccata: «Il governo la sta monitorando giorno dopo giorno, bisogna avere testa in questi momenti e lavorare con responsabilità. Quel che sta accadendo non è un gioco, non è Risiko in cui uno si diverte a fare il duro con l’altro. Le parole hanno un peso».

