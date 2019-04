LIBIA, SARRAJ:”800MILA MIGRANTI PRONTI A INVADERE ITALIA”/ “Ci sono anche terroristi”

La crisi in Libia accelera e non è più un’esagerazione parlare di una vera e propria guerra tra le milizie dell’uomo forte della Cirenaica, Khalifa Haftar e il premier del governo di unità nazionale riconosciuto dall’Onu, Fayez Sarraj. Quest’ultimo, in un’intervista esclusiva rilasciata al Corriere della Sera, ha richiesto l’intervento della comunità internazionale paventando un rischio clamoroso per l’Europa intera e in primis per l’Italia:” Ci sono oltre 800 mila persone, migranti africani e cittadini libici, gente arrivata di recente nei centri di accoglienza o semplicemente persone spaventate, che potrebbero cercare di raggiungere le coste italiane per fuggire all’incalzare dell’attacco delle forze di Haftar. Se la Libia diventa ancora più insicura, l’Europa deve prepararsi a subirne le conseguenze con ondate di arrivi di disperati. E le vostre polizie sanno bene che con loro possono esserci elementi criminali, oltre a unità di jihadisti pronte a colpire. Isis per ora sembra battuto, ma le sue cellule dormienti sono ancora pronte, crescono e si alimentano nel caos. Senza parlare della crisi nel settore energetico. Indubbiamente il protrarsi della guerra è destinato a investire i pozzi e i campi di gas e petrolio”.

LIBIA, SARRAJ:”800MILA MIGRANTI PRONTI A INVADERE ITALIA”

Secondo Sarraj la soluzione al conflitto in Libia non può che essere una:”Ripeto: non c’è una soluzione militare, come invece alcuni affermano. Sono anche certo che, nonostante il prolungarsi della crisi, alla fine i libici si siederanno a parlare allo stesso tavolo. Chiedo ai Paesi che sostengono Haftar o hanno una relazione speciale col suo regime di assumersi le responsabilità storiche delle loro scelte nella consapevolezza che Haftar sta colpendo intere comunità civili nel suo piano sovversivo di rubare il potere”. In questo senso va registrata una sintonia importante con il governo italiano, come si è evinto ieri dalle parole pronunciate dal premier Conte dopo l’incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman al Thani. Conte ha chiesto “il cessate il fuoco immediato e auspichiamo il ritiro delle forze dell’esercito di liberazione nazionale, Lna”, guidato da Khalifa Haftar. Il primo ministro ha aggiunto che il “confronto politico è l’unica soluzione plausibile” e per questo abbiamo “intensificato la nostra attività diplomatica”. Dunque secondo Conte chi credeva che l’opzione militare in Libia potesse dare stabilità “è stato smentito”.

