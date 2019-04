18enne minaccia strage nelle scuole/ Columbine e Denver, torna terrore 20 anni dopo

Si chiama Sol Pais, ha 18 anni e minaccia di compiere una strage in una scuola. Succede negli Stati Uniti: la misteriosa ragazza sarebbe arrivata nello stato del Colorado e ha come obbiettivo diverse scuole nella zona di Denver, nella mente ha una cosa sola: ripetere l’orribile strage del liceo Columbine che costò la vita a 13 studenti. E’ scattato l’allarme generale: una ventina di scuole sono state chiuse e blindate dalle forze dell’ordine. Quindi, dopo quella che si chiama stato di lockdown, si è passati a una fase più leggera, il cosiddetto lockout: l’attività scolastica rimane funzionante, ma è vietato entrare e uscire durante le lezioni. L’allarme è preso ancor di più sul serio in quanto il 20 aprile è proprio l’anniversario della strage di Columbine, accaduta nel 1999, mentre pochi giorni fa era l’anniversario di un’altra strage studentesca, quella di Virginia Tech in cui i morti furono ben 32.

LA PAGINA WEB CON LE MINACCE

C’era già stato un precedente: lo scorso dicembre una telefonata anonima alla Columbine High aveva detto che nella scuola c’era una bomba, ma fortunatamente si trattava di un falso allarme. Ma chi è la sospetta? Si tratta di una ragazza della Florida, apparentemente ossessionata dalla strage di Columbine, arrivata in aereo a Denver dove ha comprato un’arma ed è poi scomparsa. Le autorità la considerano pericolosa, è in atto una vera caccia all’uomo. Sol Pais è risultata frequentatrice di un sito web dove si parla di armi da fuoco, frasi inquietanti sulla vita e la morte del tipo “la vita è una cosa sopravvalutata, sono vuota dentro”. C’è poi un riferimento alla canzone The Nobodies di Marylin Manson che fu ispirata proprio dalla strage di Columbine. E infine queste parole: “Cerca di essere il miglior assassino che puoi”. Il sito, si pensa, sarebbe suo, anche se la giovane non ha nessun account attivo sui social network.

© RIPRODUZIONE RISERVATA