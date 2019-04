Libia, missili su Tripoli/ Salvini “Haftar fermi blitz”: Sarraj, fuga 400 Isis

La Libia è una polveriera: lo si diceva già ad inizio ‘900 e continua ad esserlo: oltretutto, ora è anche un bivio divenuto cruciale per le dinamiche internazionale per via delle risorse del terreno scoperte dai francesi dopo la fine delle due guerre mondiali e in questi giorni si assiste alla terza fase di guerra civile praticamente in 8 anni. Sarebbero almeno altri 4 i morti bilancio del bombardamento del generale Haftar nel centro di Tripoli avvenuto nelle scorse ore: i missili di origina russa vengono buttati dalle milizie anti-Sarraj all’interno del quartiere di Abu Slim. Il raid ancora non è ufficialmente rivendicato ma secondo un portavoce delle forze di terra – Ahmed al-Mismari, citato dal quotidiano Al Wasat – «Le nostre unità occupano adesso nuove posizioni nel perimetro della capitale Tripoli e avanzano verso altre posizioni». L’offensiva di Haftar non si placa e nonostante le richieste dell’Onu, da ultima quella del Ministro Esteri della Russia Sergey Lavrov che ha commentato «serve un processo politico interlibico sotto l’egida delle Nazioni Unite», i numeri raggiunti dall’inizio degli scontri il 4 aprile sono già impressionanti; 174 persone sono morte e 758 sono rimaste ferite, più di 20mila gli sfollati tra cui 7300 bambini, stando ai dati incrociati di Unicef e Oms.

GOVERNO SARRAJ “FUGA 400 MILITANTI ISIS”

Dopo che ieri il Ministro degli Interni italiano aveva riferito come l’iniziativa di Haftar fosse vicina al termine, oggi in una intervista a Radio Anch’io il vicepremier Salvini torna a parlare di Libia e cambia “versione”: «stiamo lavorando per la pace, per il cessate il fuoco. Voglio essere fiducioso che la ragione torni a prevalere e l’iniziativa militare di Haftar, che ha tentato il blitz, arrivi a conclusione. La guerra non è mai la soluzione al di là dell’arrivo di barconi». Nel frattempo dopo il vertice tenutosi ieri tra il vice di Al Sarraj e il Premier Conte a Roma ha portato a conoscenza alcuni rischi che potrebbero sottendere all’Italia e all’Ue nelle prossime settimane, qualora non venisse fermata l’avanzata del “maresciallo ribelle”: «I circa 400 prigionieri dell’Isis detenuti tra Tripoli e Misurata potrebbero fuggire approfittando del caos. Siamo in grado in difendere Tripoli e siamo determinati a farlo, e rispediremo le milizie di Haftar da dove sono venute», ha spiegato Ahmed Maitig sottolineando come «Non ci può essere un’altra dittatura militare in Libia, il popolo vuole elezioni, democrazia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA