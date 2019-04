Notre Dame, allarme ignorato: si poteva salvare?/ L’incendio avrebbe covato per ore

A due giorni dall’incendio che ha distrutto parte della cattedrale di Notre Dame a Parigi, emerge un retroscena inquietante: probabilmente la chiesa si sarebbe potuta salvare. Stando a quanto scrive stamane il quotidiano Il Messaggero, un sistema di allarme più efficace avrebbe potuto permettere un intervento più tempestivo dei vigili del fuoco, anche perché sembra che il fuoco abbia covato “per ore”, come dice una fonte vicino all’inchiesta, prima di esplodere in tutta la sua furia distruttiva. Insomma, forse già ben prima delle 18:20, quando è suonato il primo allarme, era stata innescata quella scintilla che ha poi provocato una tremenda tragedia, e di conseguenza con qualche accortezza in più il tutto si poteva evitare. Ma si sa che mettere sistemi di allarme all’avanguardia in cattedrali, chiese, conventi e via discorrendo, non è mai semplice, visto che c’è sempre la necessità di salvaguardare la storia e la sacralità dello stesso luogo, senza essere fin troppi invadenti, una sorta di gatto che si mangia la coda.

NOTRE DAME, ALLARME IGNORATO: SI POTEVA SALVARE?

Resta il fatto che quando il secondo allarme è scattato, alle 18:43, le fiamme erano già ben visibili sopra il tetto, e gli ultimi fedeli che si trovavano nella cattedrale per celebrare la messa sono stati fatti uscire di corsa. Julien Le Bras, titolare dell’omonima azienda di circa 200 operai, che due anni fa si era assicurato i lavori di restauro di Notre Dame, è disperato ai microfoni del quotidiano Est Republicain: «Non lo so, non lo so, non so come sia potuto succedere. Abbiamo rispettato tutti i dispositivi e le procedure di sicurezza. Noi vogliamo più di tutti che sia fatta luce sulle cause di quanto accaduto», aggiungendo che quando il fumo ha iniziato ad alzarsi dal tetto «Non c’era nessun operaio». Lunedì sera c’erano Le Bras e altri dodici operai al lavoro, i primi ad essere ascoltati dei cinquanta che verranno interrogati nelle prossime ore. L’ipotesi al momento più accreditata resta quella di un problema nella saldatura di un ponteggio ad una trave di legno, ma è tutta da verificare e le indagini non saranno semplici.

