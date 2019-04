Gemelline “combattono” nella pancia della mamma/ Video “lotta” diverte anche medici

Due gemelline sono diventate delle star del web ancor prima di essere nate. È accaduto a due sorelline cinesi, quando il padre Tao ha condiviso su Internet il video di una loro ecografia di controllo. Il filmato, reso pubblico attraverso l’app per video brevi Douyin, è diventato virale in poco tempo, collezionando “like” e condivisioni. Nelle immagini registrate si vedono le bambine che sembrano quasi combattere tra loro, in una specie di lotta per gioco. Nate in salute, sono state soprannominate “Ciliegia” e “Fragola”, come i frutti preferiti dalla madre durante la gravidanza. Le gemelline “lottatrici” non si sono sfidate solo a “pugnetti”. Il Daily Mail ha riportato le parole del padre, il quale ha visto le figlie abbracciarsi durante un altro controllo, mentre la moglie si sottoponeva ad un test sul liquido amniotico. «Erano così piccole e sapevano già prendersi cura l’una dell’altra. Credo che vivranno in armonia quando cresceranno», ha raccontato il papà delle gemelline.

GEMELLINE “COMBATTONO” NELLA PANCIA DELLA MAMMA

Pare che le gemelline “lottatrici” condividessero lo stesso sacco amniotico e la stessa placenta. Quindi si tratta di gemelli Mo-Mo, monoamniotici e monocoriali. E questa è una delle gravidanze più rischiose, infatti la sopravvivenza è incerta, stando ai dati scientifici riportati dal Daily Mail. Gli utenti di tutto il mondo comunque si sono divertiti nel commentare il video del “combattimento” tra le due gemelline “lottatrici”. «Chi vince sarà il maggiore», ha scherzato un utente. «Lottano nella pancia della loro mamma, poi si ameranno quando saranno nate», ha scritto un altro. La lotta giocosa sarebbe avvenuta tre giorni prima della nascita. Una scena molto particolare per i due genitori durante l’ecografia. Nel breve video si vedono le piccole impegnate in una “lotta” dolcissima, mentre si danno dei piccoli colpi con le mani. In sottofondo si sentono invece i commenti divertiti di genitori e medici.





© RIPRODUZIONE RISERVATA