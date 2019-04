Gilet gialli, scontri a Parigi/ Atto 23: arrestate 126 persone, allerta massima

Acte 23 della protesta dei gilet gialli in Francia: a pochi giorni di distanza dal terribile incendio che ha colpito la Cattedrale di Notre Dame, i manifestanti sono scesi in piazza per contestare il presidente Macron. E torna rovente il clima a Parigi: il corteo è iniziato da appena due ore e sono già stati registrati 126 arresti nella zona della Bastiglia. Un gruppo di manifestanti ha dato alla fiamme alcuni cassonetti dell’immondizia. Ingenti forze di polizia schierate dal ministero dell’Interno, circa 60 mila agenti in tutta la Francia di cui 5 mila solo a Parigi, con il corteo che doveva partire da Bercy che è stato vietato dalle forze dell’ordine. E, come dicevamo, è proprio la Capitale tiene con il fiato sospeso il governo: registrati scontri tra manifestanti e polizia, situazioni di massima allerta.

GILET GIALLI, ACTE XXIII: LE ULTIME NOTIZIE

I colleghi de Le Monde sottolineano che, alle ore 13.00, la polizia ha effettuato oltre 11 mila controlli preventivi: le forze dell’ordine ieri avevano manifestato preoccupazione per il possibile arrivo in piazza di teppisti, compresi black bloc. Sarà un sabato decisamente delicato, con i dati fin qui registrati che sono già ben superiori a quelli di sette giorni fa (27 arresti e 9 mila controlli preventivi): a Parigi è stata data alle fiamme un’automobile e si temono devastazioni anche per gli esercizi del centro città. Ricordiamo che, a scopo precauzionale, nella capitale sono state chiuse molte stazioni della metropolitana e sono state predisposte misure di controllo speciali per i siti a rischi, in particolare l’Assemblèe National e l’Esileo. Le Parisien evidenzia che sono quattro i cortei previsti nelle prossime ore: attesi aggiornamenti sulla situazione.

