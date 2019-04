Elezioni Ucraina 2019/ Risultati ballottaggio: Zelensky favorito su Poroshenko

Elezioni presidenziali in Ucraina: oggi i cittadini sono chiamati a scegliere tra i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno. Al ballottaggio sono finiti l’attore comico Valodomyr Zelensky, con il 30 per cento delle preferenze, e il presidente in carica Petro Poroshenko, al 16 per cento. Venerdì i due candidati si sono confrontati inuma dibattito elettorale allo stadio Olimpico di Kiev. La città era blindata, con 10mila poliziotti in strada, traffico impazzito e locali pieni. Poroshenko e Zelensky si sono affrontati senza esclusione di colpi: ognuno ha premuto sui rispettivi cavalli di battaglia. Se il presidente in carica ha attaccato l’inesperienza del comico, dall’altra è arrivata l’accusa di collusione in un sistema iniquo. A meno di colpi di scena, però, l’Ucraina farà un salto nel buio con l’attore, a cui i sondaggi attribuiscono oltre il 70 per cento delle preferenze. Il “novizio” politico parte dunque da grande favorito nel ballottaggio. Le elezioni presidenziali in Ucraina rappresentano una chance di svolta importante per un paese in guerra. A cinque anni dalla rivoluzione filo-occidentale di Maidan, gli ucraini sembrano pronti a rovesciare le carte in tavola scegliendo un attore comico di 41 anni.

ELEZIONI UCRAINA, ZELENSKY FAVORITO SU POROSHENKO

Per molti osservatori molto probabilmente il nuovo presidente dell’Ucraina sarà Volodomyr Zelensky. I sondaggi e il successo del 31 marzo, al primo turno delle elezioni, parlano chiaro. Si presenta al ballottaggio forte di 5 milioni e 200mila consensi. Il comico e produttore tv si è assicurato un sorprendente 30,2 per cento di preferenze, quasi il doppio del presidente uscente, Petro Poroshenko. Sono stati sbaragliati gli altri 37 candidati, quindi la corsa al ballottaggio è tra due uomini che si giocano il tutto per tutto. La “fiction” sta per trasformarsi in realtà istituzionale? In una serie tv Zelensky ha interpretato un insegnante di storia che vince per caso le elezioni presidenziali dopo che online viene pubblicato un filmato in cui lancia un’invettiva appassionata contro la corruzione del governo. La serie, “Servo del popolo”, porta il nome del suo partito politico. Le ombre riguardano invece, come riportato da Avvenire, i rapporti con il controverso oligarca Ihor Kolomoisky, proprietario del canale tv 1+1 dove il comico lavora. Nessuno è libero dunque dalle influenze oligarchiche?

La vigilia elettorale comunque ha regalato suspence. Alle 21 di ieri la sesta Corte d’Appello di Kiev ha cominciato ad esaminare la causa dell’avvocato Andrij Khilko che chiedeva di annullare la candidatura alla presidenza dell’Ucraina di Zelensky. E quindi di annullare il ballottaggio di oggi. Ma la richiesta, come riportato da Repubblica, è stata respinta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA