Figli di coppie lesbiche: studio USA/ “Sono meno propensi a identificarsi come etero”

I figli di coppie lesbiche sono meno propensi a identificarsi come etero in età adulta. E sono «significativamente più propensi a segnalare l’attrazione omosessuale, l’identità di minoranza sessuale e l’esperienza omosessuale» rispetto alla popolazione generale. Lo afferma uno studio del William Institute presso la UCLA School of Law. Secondo il think tank statunitense, le probabilità che si identifichino come eterosessuali da grandi è inferiore rispetto a quella di maturare un’attrazione omosessuale. «I risultati di questo studio suggeriscono che i figli adulti provenienti da famiglie con coppie lesbiche hanno più probabilità, rispetto ai loro coetanei, di esprimere diversità nell’attrazione sessuale, identità ed espressione». È stato coinvolto anche il National Longitudinal Lesbian Family Study (NLLFS) per la ricerca più lunga sul rapporto tra sessualità e parentela. Lo studio è stato avviato infatti nel 1986. Sono stati seguiti figli di coppie lesbiche dal concepimento fino all’età adulta. Nello specifico, sono stati coinvolti 76 figli di donne lesbiche che dopo la maggiore età sono stati interrogati dai ricercatori sulla loro attrazione sessuale, identificazione e comportamento. E hanno confrontato i dati con quelli dei 25enni che hanno partecipato ad un’indagine nazionale sulla crescita familiare (NSFG).

Dei 76 figli di coppie lesbiche, il 70 per cento delle donne e il 90 per cento dei maschi si sono identificati come eterosessuali, rispetto all’88 per cento delle donne e al 98 per cento dei maschi del gruppo NSFG abbinato. Inoltre, il 54 per cento delle donne e il 33 per cento degli uomini cresciuti da coppie lesbiche ha riferito di aver avuto un’esperienza omosessuale tra i 17 e i 25 anni, rispetto al 38 per cento delle donne e al 9 per cento degli uomini del gruppo NSFG. La spiegazione è semplice per il dottor Nanette Gartrell, autore principale di questo studio. «Possono avere prospettive più ampie sulla sessualità. Essendo stati cresciuti da genitori che non giudicano, si sentono liberi di esplorare. Forse dovremmo evidenziare proprio questo», ha spiegato a NBC News. Riguardo invece le diverse percentuali tra donne e uomini, il ricercatore ha spiegato che questo conferma il fatto che le donne sperimentano la sessualità in maniera più fluida rispetto agli uomini. Gartrell in un precedente studio, pubblicato l’anno scorso sul New England Journal of Medicine, aveva dimostrato che, dal punto di vista della salute mentale, i figli di coppie lesbiche crescono senza problemi esattamente come quelli di coppie etero. Per questo Gartrell spiegò che il suo studio «sfida gli antichi stereotipi e le paure» che i bambini possano essere “danneggiati psicologicamente” se cresciuti da genitori dello stesso sesso o che la maggior parte di loro si sarebbero dichiarati omosessuali (a differenza di quanto emerso precedentemente). «Questi timori non hanno fondamento».

