66 tonnellate di escrementi minacciano l’Alaska/ Colpa dello scioglimento dei ghiacci

66 tonnellate di escrementi sarebbero presenti fra i ghiacci dell’Alaska e rischiano di creare una vera e propria bomba ambientale. E’ questo l’allarme lanciato nelle scorse ore da Usa Today, quotidiano statunitense, che svela appunto la mastodontica presenza, ben 66mila chilogrammi, di feci umane nascoste sotto i ghiacci del Denali National Park, e che potrebbero a breve emergere a causa dei cambiamenti climatici che stanno minacciando l’Alaska. Si tratta di escrementi che sarebbero stati lasciati nel corso del tempo dai numerosi scalatori che hanno affrontato la montagna più alta del Nord America (ben 6.190 metri), e che potrebbero emergere in vista dell’estate 2019, che fra poche settimane farà il suo esordio. Del problema maleodorante e anti-igienico se ne sono accorte da tempo le numerose guide che ogni giorno popolano il Denali Park, guidando appunto i turisti, di conseguenza è stata vietata l’evacuazione libera (come fanno i cani per dirla brevemente), obbligando i visitatori a portare con se dei sacchettini per evitare di inquinare il territorio.

66 TONNELLATE DI ESCREMENTI MINACCIANO L’ALASKA

«Gli scalatori e le guide stanno applicando questa nuova politica», ha spiegato Michael Loso, glaciologo del National Park Service, che sta studiando da quasi un decennio il problema degli escrementi degli scalatori. Come riferito dallo stesso, chi si appresta ad affrontare quella che veniva chiamata Montagna McKinley, lascia diversi rifiuti, di media, mezzo chilo a testa per la durata dell’intera permanenza sulla montagna che è di solito di 18 giorni: di conseguenza è stato effettuato un breve calcolo che ha portato appunto alle famose 66 tonnellate di cui sopra. «Gli scalatori e in particolare i servizi di guida – ha aggiunto Michale Loso – stanno sposando in pieno la nuova politica se non addirittura superandola: è diventato una sorta di distintivo informale di merito – spiega – portare via tutti i rifiuti». Loso ha aggiunto che si attende che gli escrementi portati alla luce dopo lo scioglimento dei ghiacci saranno ancora maleodoranti e soprattutto con il batterio E. coli ancora vivo e vegeto.

