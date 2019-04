Brexit, varata legge no deal/ La Gran Bretagna non lascerà l’Ue senza accordo

La Brexit non si verificherà con il no deal. Nella nottata appena trascorsa, fra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile, il parlamento britannico ha votato contro l’uscita dall’Unione Europea senza alcun accordo. La mozione, come sottolinea Repubblica, è passata per un solo drammatico voto, 313 a 312, ma così facendo si è scongiurato un rischio potenzialmente gravissimo per l’economia della Gran Bretagna. Quanto votato ieri è una vera e propria legge vincolante, e di conseguenza si tratta di un duro colpo per i “brexiter”, i più accesi sostenitori dell’uscita dall’Ue, pronti a tutto, anche al “no deal”, pur di sganciarsi da Bruxelles. Il prossimo step si terrà il 12 aprile, quando Theresa May sarà costretta molto probabilmente a chiedere un nuovo rinvio, ed è quasi certo che l’Ue lo accoglierà ma solamente se sarà di lunga durata, almeno 9 mesi come ha fatto capire Juncker, numero uno della Commissione Ue. Un periodo durante il quale Londra sarà costretta a votare per le elezioni europee, ma anche a nuove probabili elezioni interne e forse ad un nuovo referendum sulla Brexit.

BREXIT, VARATA LEGGE NO DEAL

Attenzione però, perché non è ancora scongiurato del tutto il rischio no deal: se infatti l’Unione Europea dovesse rigettare la richiesta di rinvio di Londra, a quel punto tornerebbe d’attualità l’uscita senza accordo, ma tale scenario appare a dir poco improbabile anche perché a Bruxelles hanno sempre guardato con il terrore all’uscita appunto senza accordo. Nel frattempo proseguono i negoziati bipartisan fra Corbyn e la May, che ieri si sono visti e che stamane si rincontreranno per provare a trovare un accordo soddisfacente. Non filtra ottimismo anche perché il leader laburista ha spiegato che il vis a vis è andato “molto bene”, per poi aggiungere poche ore più tardi che era stato “inconcludente”. Solo un’intesa fra i due leader potrebbe permettere a Londra di lasciare in tempi brevi l’Unione Europea e in modo ordinato.

