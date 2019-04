Libia, esercito Haftar avanza su Tripoli/ Al Serraj dichiara stato d’emergenza

La giornata di oggi doveva servire da tassello importante per continuare ad inseguire una pace tutt’altro che semplice tra le due parti in lotta per il controllo della Libia (tribù islamiste escluse, ndr), con l’arrivo del segretario generale dell’Onu a Tripoli: ma nella notte l’esercito libico del generale Khalifa Haftar ha attaccato pesantemente le milizie “ufficiali” del Premier Al Serraj. Dopo una notte di violenti e sanguinosi scontri a sud di Tripoli l’Esercito Nazionale Libico (Lna) ha preso il controllo della città di Gharian, a circa 100 km dalla capitale comandata dal Governo nazionale riconosciuto dalle Nazioni Unite. Manovra studiata probabilmente da settimane, visto che sul campo diplomatico Haftar ha continuato il dialogo con la comunità Internazionale, il mediatore dell’Onu e ovviamente il nemico Al Serraj mentre sul fronte militare muoveva le sue truppe verso Ovest stringendo anche alleanze con milizie isolate e ostili al Governo del Premier.

L’ARRIVO DEL SEGRETARIO ONU

Proprio ieri la LNA aveva annunciato che da Sud avrebbe fatto avanzare le sue truppe «per liberare Tripoli dal terrorismo»: osservando le immagini diffuse dai media libici vicini al generale Haftar, si sono viste colonne di 300 blindati che si spostavano verso la capitale per lo scontro serrato con il Governo Serraj. L’uomo forte della Cirenaica, sostenuto a livello internazionale dal Premier Macron e in ultima istanza anche dal Governo Conte – nel tentativo di stabilire una pace duratura in Libia – sostiene che la Tripolitania vada del tutto «liberata» e i propri alleati li sta già trovando sul campo: «Al fine di evitare lo spargimento di ulteriore sangue dei figli di una unica patria, noi Brigate dei Ribelli di Tripoli annunciamo di stare dalla parte della maggioranza degli onesti del popolo libico e di unirci a LNA sotto la guida del generale Haftar e tutte le nostre forze da ora in poi rispondono al suo comando», sostengono le milizie GNA che passano così affianco di Haftar. Il Premier Al Serraj ha dichiarato per la Libia l’emergenza nazionale e il rischio di una ancora più aspra guerra nella Capitale ora è tutt’altro che minimo come previsione. Mentre è in arrivo dal Cairo proprio verso Tripoli, il segretario generale dell’Onu Guterres ha scritto su Twitter «totalmente determinato a sostenere il processo politico in questo Paese per guidarlo verso la pace, la stabilità la democrazia e la prosperità».

