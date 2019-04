“Sono il bambino rapito nel 2011”/ Sequestrato da madre a 6 anni, Timoty è ricomparso

E’ l’11 maggio del 2011 quando la signora Amy Fry-Pitzen va a prendere il figlio Timmothy, 6 anni, all’uscita di scuola, nella città di Aurora, stato dell’Illinois. Non torneranno più a casa. Le ultime immagini di lei e del figlio che si hanno sono le riprese di una telecamera di sicurezza di un supermercato nel Wisconsin due gironi dopo la fuga. Il giorno dopo la donna viene trovata morta in un motel a circa 800 chilometri di distanza, il che significa che hanno vagato in macchina per circa 800 chilometri. Dalle indagini risulta che si è suicidata ma del figlio non c’è traccia. C’è però un biglietto scritto da lei: “Timothy è al sicuro, ma non lo troverete mai”. I familiari spiegano che Amy soffriva di forte depressione e che il suo matrimonio stava cadendo a pezzi, ma che non avrebbe mai fatto del male in nessun caso al figlio. Otto anni dopo, un ragazzino di 14 anni viene visto vagare per le strade di Newport nel Kentucky, apparentemente solo.

VITTIMA DI PEDOFILI?

Viene portato alla polizia e dice di chiamarsi Timmothy Pitzen, di essere scappato da una casa dove due uomini lo tenevano prigioniero dopo essere stato ceduto nel corso degli anni ad altre persone. Dice di essere riuscito a scappare e di voler solo andare in una casa di persone buone. L’America è stato shock per questa storia, il ragazzo sarà adesso sottoposto a un esame del dna per verificare che sia veramente quel ambino scomparso con la madre otto anni prima. Per i familiari non può che essere lui: abbiamo sempre pensato che fosse vivo, dicono. Se è veramente il bambino scomparso, le ipotesi su cosa possa essergli successo in tutto questo tempo sembrano inquietanti, forse vittima di scambi fra pedofili. In America i ragazzini che scompaiono di cui non si trova più traccia sono centinaia ogni anno. Forse l’incubo di Timmothy è finito per sempre. Chi altro poteva conoscere quel nome? Ma la domanda più importante: a chi lo diede la madre prima di ucciderlo? Quale strano mistero si cela dietro a questa storia?

