“Vediamo se funzionano i giubbotti”/ Due vicini di casa si sparano a vicenda al petto

Un modo come un altro per passare la domenica sera, spararsi a vicenda. L’uso delle armi in America, che si possono comprare anche ai grandi magazzini mentre si fa la spesa, è talmente una faccenda di massa che ormai oltre alle stragi nelle scuole o nelle chiese può succedere di assistere anche ad episodi incredibili come quello accaduto nei giorni scorsi in Arkansas. La storia ha diverse versioni, tutte create ad arte per evitare pene gravi, ma hanno in comune il fatto che due vicini di casa hanno passato la domenica sparandosi addosso a vicenda, spaventando tutto il quartiere. Protagonisti della sfida Charles Ferris, 50 anni e Christopher Hicks, 36. La prima versione è quella di Ferris, ricoverato in ospedale con una leggera ferita al petto. Ha detto alla polizia che aveva ricevuto 200 dollari da un rappresentante di giubbotti anti proiettili quando hanno incontrato una persona che ha cominciato a sparare loro. Lui ha risposto al fuoco, ha detto, ed è fuggito in macchina.

SFIDA ALL’O.K. CORRAL

In seguito ha detto di essersi inventato tutto per proteggere il suo amico e vicino di casa. A questo punto è intervenuta la moglie dicendo che stava bevendo sul portico con il loro vicino quando qualcuno ha sparato. Ma di fronte agli investigatori Ferris ha dato una terza versione. Ha detto che lui e il suo amico avevano deciso di spararsi addosso usando a turno un giubbotto anti proiettili. E’ così che Hicks lo ha preso alla lettera e gli ha sparato con un fucile semi automatico calibro 22, ferendolo seppur leggermente. A quel punto Ferris si è arrabbiato e gli ha sparato con la sua pistola, non dopo che Hicks avesse però indossato il giubbotto. Si è così beccato cinque colpi nel sedere, non gravi anche questi perché protetto dal giubbotto anche il sedere. Intanto gli abitanti del quartiere scendevano per strada terrorizzati pensando fosse in corso chissà quale strage. I due fresconi rischiano adesso sei anni di carcere e una multa di almeno 10mila dollari.

