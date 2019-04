LIBIA, HAFTAR VERSO TRIPOLI/ Serraj all’angolo, Onu in ritardo, Italia spiazzata

Sono ore forse cruciali per il destino della Libia, con l’avanzata delle truppe fedeli al generale Haftar che prosegue in una marcia d’avvicinamento verso la capitale Tripoli che rischia di fare da preludio allo scoppio di una nuova guerra civile dopo quella che travolse il Paese nel 2011 e portò alla deposizione del Colonnello Gheddafi. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’Onu ha espresso “profonda preoccupazione” per l’escalation di violenza che sta interessando l’area a pochi giorni dalla Conferenza che dovrebbe stabilire il rapporto fra le varie parti in causa in vista delle prossime elezioni. L’ambasciatore tedesco all’Onu, Christoph Heusgen, presidente di turno per il mese di aprile del Consiglio, leggendo una dichiarazione dopo il briefing a porte chiuse dell’inviato speciale Onu per la Libia, Ghassan Salame, ha dichiarato:”Si chiede alle forze dell’Esercito Nazionale libico di fermare tutti i movimenti militari”. Secondo Heusgen, questa situazione “rischia di compromettere la stabilità della Libia e la prospettiva di una mediazione Onu e di una soluzione politica complessiva della crisi”.

LIBIA, HAFTAR VERSO TRIPOLI

Mentre l’attività diplomatica compie dei passi (tardivi) nel tentativo di riportare l’ordine in Libia, quella militare sembra destinata a proseguire e a provocare uno scontro forse definitivo tra le milizie di Bengasi fedeli ad Haftar e le truppe che rispondo agli ordini di Fayez Serraj, capo dell’unico governo riconosciuto dalle Nazioni Unite. Quest’ultimo ha dato mandato di usare le forze se necessario ma allo stesso tempo ha dato prova di non avere il controllo completo della situazione quando si è detto disposto ad incontrare Haftar a Ginevra. Il generale, però, non ha accettato l’invito, segno che il dialogo non gli interessa ed è convinto di poter ottenere bottino pieno senza essere costretto a trattare. Secondo diversi analisti, dietro l’escalation di Haftar potrebbe esserci il sostegno della Francia, Paese che in questi anni ha visto nel generale il suo punto di riferimento nell’area. A restare spiazzata, di contro, potrebbe essere l’Italia, che ha nella Libia una delle sua aree di maggior interesse geopolitico.

