Brasile, ponte crollato dopo schianto traghetto/ Video tragedia, auto nel fiume

Un tremendo disastro è avvenuto ieri in Brasile, lungo le sponde del fiume Mojiu nel pieno della regione amazzonica: un traghetto si è schiantato contro uno dei pilastri del ponte sospeso sull’acqua, crollato poco dopo proprio per il fragore del tremendo schianto. Come mostrano le immagini dei testimoni su Twitter, il crollo vede una porzione di circa 200 metri dell’intero ponte sospeso sul Moju, tagliando in sostanza in due l’autostrada verso uno dei porti più trafficati del Brasile. Alcuni testimoni hanno raccontato che diverse auto sono precipitate in acqua nel momento del crollo a metà del ponte e dunque vi sarebbero dei dispersi anche se nessuno sa ancora riferire l’esatto numero e la certezza piena di persone vive nei fondali del fiume sotto il ponte “dimezzato”. In merito al traghetto, invece, non ci sono nessuno vittime visto che il ponte miracolosamente non è piombato sulle lamiere della piccola nave schiantatasi poco prima contro un pilastro.

LA TRAGEDIA SUL FIUME MOJIU

Secondo quanto riportano i media brasiliani, i vigili del fuoco e le autorità corse sul luogo della tragedia stanno cercando di recuperare le persone disperse in acqua quasi sicuramente a bordo delle auto piombate giù durante il crollo della struttura. Nella mente impossibile non pensare al disastro del Ponte Morandi a Genova, il 14 agosto scorso a Genova, anche se la dinamica è decisamente diversa e le cause profondamente opposte. A complicare la vicenda, l’autorità portuale dell’Amazzonia orientale (CPAOR) ha riferito che la nave si trovava in una situazione irregolare e non aveva l’autorizzazione per navigare. Il Governo dello Stato amazzonico Helder Barbalho – dopo aver sorvolato con l’elicottero il luogo del ponte crollato – ha ricordato che «non è la prima volta che il ponte viene colpito da una nave».

A part of a bridge collapses into northern Brazil’s Moju River after a ferry crashed into one of its supporting pillars pic.twitter.com/elff0MrPm4 — TRT World Now (@TRTWorldNow) 7 aprile 2019





