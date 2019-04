Libia, Serraj “Haftar ha tradito”/ Si combatte a dieci chilometri da Tripoli

Prosegue l’avanzata di Khalifa Haftar in Libia. Il noto generale, ex adepto di Gheddafi, sta combattendo contro le forze a protezione del premier al Serraj, ad una decina di chilometri dal cuore della città di Tripoli. Vista la situazione di insicurezza, come riferisce Repubblica, le scuole rimarranno chiuse una settimana a partire da oggi. Nonostante svariati appelli internazionali, l’Lna, il Libyan national army guidato da Haftar, non è intenzionato ad arrestare la propria azione, ma sul suo percorso ha trovato le forze del Governo di unità nazionale (Gna), l’unico riconosciuto dalla comunità internazionale. «Si tratta di tradimento – il duro commento di al Serraj in televisione – abbiamo steso le nostre mani verso la pace – ha proseguito il premier – ma dopo l’aggressione da parte delle forze di Haftar e la sua dichiarazione di guerra contro le nostre città e la nostra capitale non troverà nient’altro che forza e fermezza». Una battaglia che si sta combattendo anche nei cieli, visto che nella giornata di ieri le forze aeree di Tripoli hanno colpito l’Lna ad una cinquantina di chilometri da Tripoli.

LIBIA, NO FLY ZONE AD OVEST

La risposta di Haftar è stata l’imposizione di una “no-fly” zone nell’ovest della Libia: «La regione dell’ovest – l’annuncio – è ormai considerata zona militare ed è dunque vietato a ogni aereo militare sorvolarla, pena il fatto di essere un obiettivo legittimo». Preoccupati ovviamente i cittadini di Tripoli, che stanno iniziando a fare scorte di prodotti alimentari nei supermercati, ma anche di benzina, con il timore che possa riaccadere quanto avvenuto già 8 anni fa, la famosa guerra civile del 2011 che cambiò per sempre il paese e che terminò con l’uccisione di Gheddafi. Numerose le reazioni politiche sulla vicenda, a cominciare da quella del ministro dell’interno, Matteo Salvini: «Stiamo seguendo ora per ora, con i nostri servizi – le sue parole – e va scongiurata una risoluzione armata in un conflitto che va risolto, invece, con il dialogo». Il Premier Conte ha invece contattato telefonicamente il segretario generale Onu Antonio Guterres, esprimendo preoccupazione per quanto sta accadendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA