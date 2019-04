Libia, 32 morti e niente tregua umanitaria/ Vice Serraj si dimette e sostiene Haftar

Dall’inizio del conflitto civile in corso alle porte di Tripoli, in Libia ci sono stati già 32 morti e più di 50 feriti: lo ha reso noto il Ministro della Sanità del Governo di accordo generale (quello guidato dal Premier Al Serraj) annunciando il primissimo bilancio parziale dopo l’inizio dell’offensiva delle truppe del Generale Haftar. Da Tobruk alla conquista di Tripoli, la Libia è tornata al centro dell’emergenza mondiale con la lotta intestina che purtroppo non vede all’orizzonte nulla di buono: ieri è stata ignorata per ben due volte la richiesta di tregua umanitaria di sole 2 ore per poter soccorrere i civili e portare i feriti negli ospedali. Entrambe le milizie sostengono (o meglio, provano a dimostrare) di essere forti abbastanza per poter sconfiggere in breve tempo il nemico e nella complessa partita a scacchi giocata da Serraj e Haftar intanto la gente muore. La maggior parte delle vittime siano civili, anche se non ne ha precisato il numero dal Ministro Ahmed Omar: lato Haftar, la comunicazione dei morti si ferma a 14 ma già nella notte nuovi razzi lanciati contro Tripoli potrebbero aver generato nuovi tragici bilanci. Come riporta l’AnsaMed, l’aviazione del governo di Tripoli ha condotto nelle ultime ore un raid contro la base aerea di Al-Wattiyah, a sud-est di Tripoli verso il confine tunisino, controllata dell’Esercito nazionale libico di Haftar.

LE DIMISSIONI DEL VICE DI AL SERRAJ

Gli appelli al cessate il fuoco arrivati dall’Onu non sono serviti a niente finora e la stessa comunità internazionale vive ore di tensione anche per l’ambigua posizione della Francia che da un lato appoggia la richiesta di pace e dall’altro però ha sempre sostenuto in gran parte le milizie di Haftar, lasciando all’Italia (e al resto dell’Unione Europea) il “sostegno” per Al Serraj e il governo riconosciuto. La partita è assai delicata e dagli Stati Uniti giungono i primi commenti di profonda preoccupazione per la guerra civile in atto: «chiediamo uno stop immediato dell’offensiva contro la capitale lanciata dal generale Khalifa Haftar. Abbiamo fatto chiaramente sapere che ci opponiamo all’offensiva militare delle forze di Haftar e chiediamo la sospensione immediata delle operazioni contro la capitale libica» ha fatto sapere il Segretario di Stato Mike Pompeo. Come chiedeva anche Salvini, gli Usa confermano che non c’è nessuna soluzione militare al conflitto in Libia. Intanto il vice di Al Serraj, Ali Al-Qatrani, ha annunciato le sue dimissioni e ha espresso il suo sostegno all’operazione dell’Esercito nazionale libico (Lna) a Tripoli: lo stesso ex Ministro passato con Haftar ha accusato il suo Presidente dicendo che è «controllato dalle milizie e tale azione condurrà la Libia solo verso ulteriori sofferenze e divisioni. Attraverso l’incoraggiamento di queste milizie, Sarraj ha violato l’accordo politico sulla Libia abusando dei privilegi concessi a lui come capo del Consiglio presidenziale». La ‘matassa’ libica è purtroppo sempre più intricata..

