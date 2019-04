Elizabeth Mwewa, un ex infermiera, ha confessato di aver scambiato circa cinquemila bimbi in culla in Zambia. Per dodici anni aveva lavorato come infermiera nel reparto di maternità dell’University Teaching Hospital di Lusaka. Ora è malata e ha deciso di raccontare quanto fatto in precedenza: “Avendo un tumore allo stadio terminale mi resta poco da vivere e allora ho deciso di confessare tutto. Voglio rendere conto dei miei peccati“. La donna ha specificato che dopo aver trovato Dio è rinata e non vuole più nascondere nulla: “Nei dodici anni in cui ho lavorato come infermiera nella Maternità dell’UTH ho scambiato nelle loro culle circa cinquemila neonati”. Spiega di aver peccato e che ora spera di ricevere anche il perdono di Dio oltre a quello degli zambiani per aver fatto del male a bambini innocenti.

Zambia, infermiera confessa scambiati 5mila bimbi in culla: Le parole shock

La vicenda legata a scambi di culla avvenuti in Zambia ha visto protagonista Elizabeth Mwewa, una donna ormai in fin di vita per via di un tumore. Questa ha specificato come nell’ospedale di Lusaka tra il 1983 e il 1995 ha effettuato questi scambi, invitando tutti i bambini nati lì a verificare il loro Dna per capire se sono stati vittime di questa terribile “scherzo”. In molti si sono chiesti anche il perché di quanto accaduto, e la donna ha voluto specificare: “Scambiavo i bambini per divertimento. Se tutti i vostri fratelli e sorelle hanno la pelle scura e voi molto più chiara è probabile che sia colpa mia e per questo chiedo scusa. Mi dispiace davvero molto”. Al momento non sono arrivate delle risposte da parte di eventuali ragazzi che hanno visto improvvisamente cambiare la loro vita.

