FLASH MOB PER LA MADONNA/ Video, Usa: seminaristi e studenti stupiscono tutti

E’ passata un po’ di moda la mania dei flash mob, quei raduni di persone più o meno improvvisati in un luogo pubblico per inscenare qualcosa di insolito, di solito un ballo, e poi scomparire velocemente. La traduzione letterale infatti è “folla lampo”. In America, nel luogo dove meno te lo aspetteresti e da parte di persone che penseresti non ne farebbero mai uno, si è assistito qualche giorno fa a un incredibile revival del fenomeno. Lo scorso 25 marzo, festa dell’Annunciazione, nel bar ristorante di una delle più prestigiose università cattoliche americane, l’Università Cattolica d’America, alcuni seminaristi, studenti dell’università, professori e appartenenti al coro dell’università si sono organizzati per un flash bob in onore della festività.

DEVOZIONE MARIANA

A organizzare il tutto gli studenti del Collegio teologico, del seminario Giovanni Paolo II, delle Scuole universitarie e laureati dell’Università Cattolica, compresi alcuni docenti e appartenenti al coro universitario. Ne video che sta facendo il giro della Rete alcuni dei partecipanti guidano gli altri in un inno mariano. Il commento di un presente: “I bellissimi eventi come questo spiegano il motivo per cui ho scelto questa università”. Nessuna irriverenza, anzi un modo comunitario, spontaneo e gioioso di esprimere devozione mariana.





© RIPRODUZIONE RISERVATA