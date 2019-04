Libia, aeroporto Tripoli riapre di notte/ Conte chiama Sarraj: ko 34 soldati Haftar

Mentre gli scontri in Libia continuano e la tensione è sempre più alle stelle nel Paese nordafricano, l’aeroporto internazionale Mitiga di Tripoli ha riaperto solo parzialmente i propri voli dopo l’attacco sferrato nelle scorse ore dalle forze armate del Generale Khalifa Haftar contro il Governo nazionale del Premier Al Sarraj: al momento riaperti sono solo i voli notturni con il via libera ad un atterraggio di un aereo di linea. Nel frattempo sul fronte politico, si registra la telefonata nelle scorse ore del Premier Giuseppe Conte al collega Al Sarraj: «Il perseguimento di tutti coloro che commettono crimini di guerra, portandoli davanti alla magistratura locale e internazionale», riporta l’ufficio stampa del premier libico, con il leader che ringrazia «Conte e il governo italiano affermando la determinazione a resistere a questa aggressione di Haftar con tutta la nostra forza». Di contro, il Presidente francese Emmanuel Macron ha pure lui intessuto una serie di chiamate tra il Segretario Onu Guterres, lo stesso Al Sarraj e il generale maresciallo del LNA: «non c’è soluzione militare al conflitto libico», è quanto si legge in una nota diffusa a tarda notte dall’Eliseo.

SI SONO ARRESTI 34 SOLDATI DI HAFTAR

«Conte ha affermato il rifiuto categorico da parte dell’Italia di questo attacco che destabilizza, che ha colpito l’aeroporto civile e che minaccia la vita di civili», fa sapere ancora Al Sarraj che infine si è appellato «alla fine immediata di questa operazione militare chiedendo che le forze di Haftar tornino alle postazioni da cui sono partite». 3400 sfollati, più di 30 morti e quasi 70 feriti sono i primi numeri impressionanti di questi pochissimi giorni di guerra in Libia che purtroppo “promettono” di crescere ancora nelle prossime settimane se nulla verrà fatto a livello internazionale. Nel frattempo, una notizia inquietante arriva dalla regione centrale della Libia: un gruppo di terroristi dell’Isis sono fuggiti la scorsa notte nel villaggio di Al Fuqaha nel distretto di Kufra, riporta Repubblica stamane. I fondamentalisti sono giunti con 15 mezzi, hanno ucciso il presidente del Consiglio locale direttamente a casa sua mentre dormiva e hanno ucciso altri che hanno tentato di opporsi alla occupazione di quel che resta dello Stato Islamico. Esattamente come qui proliferò l’Isis nel pieno della crisi libica tra 2015 e 2016, i rischi che nuovi focolai terroristici si “riaccendano” durante la guerra Haftar-Sarraj sono purtroppo di nuovo presenti.

