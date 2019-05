Aereo a fuoco, Mosca: atterraggio d’emergenza/ Video, “13 morti”: incendio domato

Immagini impressionanti quelle che stiamo vedendo arrivare dalla Russia, in particolare dall’aeroporto di Mosca Sheremetyevo: un aereo Sukhoi Superate 100 della compagnia Aeroflot ha preso fuoco all’improvviso dovendo dunque compiere un atterraggio di emergenza quando più di metà velivolo passeggeri era già in fiamme. Secondo le prime stime date dalla compagnia russa, ci sarebbe una vittima e una decina di feriti ma la Tass poco fa ha dato una notizia ben più grave e allarmante: i morti sarebbero 13 e molti di più i feriti, rimasti di fatto carbonizzati dal fuoco divampato a bordo dell’aereo ancora per cause tutte da scoprire. In tutto sarebbero invece 78 i passeggeri tratti in salvo tramite l’evacuazione sugli scivoli d’emergenza entrati subito in azione non appena il Superjet ha planato sulla pista. L’aereo era decollato da Sheremetyevo diretto a Murmansk ed è stato costretto a un atterraggio di emergenza poco dopo: una enorme colonna di fumo nero ha pervaso la pista per diversi minuti anche se ora l’incendio pare domato definitivamente.

AEREO IN FIAMME A MOSCA: IL VIDEO CHOC

Secondo quanto riferito da una fonte all’agenzia Interfax, l’aereo della Airflot avrebbe tentato una prima volta l’atterraggio d’emergenza senza riuscire, poi al secondo tentativo ha colpito il suolo con il carrello e con la parte anteriore, quindi si è incendiato all’istante. Questo farebbe propendere più per la causa dell’incidente che non un possibile e tremendo attacco terroristico ma ogni pista al momento deve essere valutata e presa con le “pinze” prima di avere certezze sia sulle modalità che sul numero reale delle vittime. Nei video choc che stanno arrivando da Mosca si vedono molto bene le persone che dall’aereo corrono via spaventate mentre i mezzi dei Vigili del Fuoco circondano il Sukhoi Superate 100 per iniziare a spegnare il vastissimo incendio che in pochissimo tempo ha dilaniato l’intera struttura. Da scoprire sarà poi in fase di indagine quale sia stato il motivo dell’atterraggio d’emergenza richiesto e se già non vi fosse un incendio precedente allo schianto del carrello sulla pista dello Sheremetyevo.

Un aereo della compagnia russa Aeroflot ha preso fuoco ed è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto Sheremetyevo di #Mosca pic.twitter.com/ZsiDDrkAcg — Tg3 (@Tg3web) May 5, 2019





