AEREO MOSCA IN FIAMME, HOSTESS EROINA/ Aeroflot, “Così ha salvato 37 passeggeri”

Poteva essere ancora più tragico il bilancio dell’incidente che ha visto andare in fiamme un aereo Aeroflot durante un atterraggio d’emergenza a Mosca se non fosse stato per Tatyana Kasatkina, trentaquattro anni, una delle hostess a bordo del Sukhoi Superjet-100 che ieri ha preso fuoco tentando un atterraggio di emergenza all’aeroporto Sheremetyevo. La donna, come riportato da “Il Messaggero”, è stata decisiva per portare in salvo molti passeggeri, si parla di addirittura 37 persone che senza il suo deciso e decisivo intervento avrebbero perso la vita. Questo il racconto delle sue azioni per sua stessa ammissione:”Tutti gridavano che stavamo andando a fuoco, ma in quel momento le fiamme non erano ancora entrate all’interno della cabina. Con un calcio ho aperto la porta e per non rallentare l’evacuazione ho spinto fuori i passeggeri afferrandoli per il colletto”.

HOSTESS EROINA SU AEREO IN FIAMME

Tatyana Kasatkina ha mostrato una dose di coraggio e di sangue freddo non comuni mentre l’aereo della compagnia di bandiera russa Aeroflot prendeva fuoco. Non era assolutamente facile visto che intorno a lei intanto stava dilagando il panico:”È avvenuto tutto così velocemente! Tutti sono saltati dai loro posti e corsi nella parte anteriore dell’aereo mentre ancora ci muovevamo a gran velocità. Ho sentito una prima donna chiamare qualcuno sul suo telefono e dire: siamo in fiamme, stiamo cadendo!”. L’hostess ha dato anche dei dettagli sull’incidente confermando che il fuoco ha avvolto il veivolo solo dopo l’atterraggio:”Non eravamo in fiamme quando eravamo in aria”. A rendere merito alla Kasatkina ma in generale a tutte le sue colleghe è stato un passeggero, Dmitry Khlebnikov: “Ringrazio Dio e le hostess che mi hanno salvato”.

