Arabia Saudita, 37 oppositori giustiziati/ Uno crocifisso, altri decapitati: e Mbs..

Non si aveva una così grande esecuzione di massa in Arabia Saudita dal gennaio del 2016, quando vennero giustiziate 47 persone per aver provocato (o almeno questa era l’accusa) diversi scontri con l’Iran sciita: stavolta sono 37 le esecuzioni firmate da Re Salman, tutte con l’accusa di terrorismo. Secondo il comunicato ufficiale esposto dalla polizia saudita, uno di questi oppositori è stato addirittura crocifisso mentre gli altri sono stati giustiziati secondo le regole canoniche islamiche, tramite decapitazione. I valori più “vicini” all’Occidente negli ultimi anni, come professato dal principe ereditario Mohammed Bin Salman (sì, proprio quel MBS coinvolto come possibile mandante dell’omicidio Khashoggi, il giornalista anti-regime fatto uccidere in Turchia) vengono di fatto “polverizzati” con questa maxi esecuzione: non solo, uno dei cadaveri è stato lasciato con il corpo da una parte e la testa mozzata da un’altra. Un vero e proprio messaggio inquietante mandato al popolo per dar voce al concetto di “tolleranza zero” dopo aver scoperto nelle ultime settimane una possibile cellula dell’Isis attiva in Arabia Saudita.

L’OMBRA DI MBS DIETRO LE ESECUZIONI

Tutti gli uccisi dal regime saudita erano in carcere da molti anni con l’accusa e le condanne di terrorismo: in tv negli scorsi giorni è stata letta la lista per intero, dando ancora di più la sensazione di un’azione di massa atta ad “avvisare” l’intero Paese che i regnanti di Riad non fanno sconti a nessuno. Quasi tutti sciiti i giustiziati, ma vi erano anche alcuni membri sunniti di tribù sunnite conosciute in patria per le profonde visioni conservatrici: «Tutti sono accusati di aver attentato alla sicurezza dello Stato preparando attentati», spiega Repubblica stamane. Secondo Madawi Al Rasheed, attivista e analista dell’Arabia Saudita alla London School of Economics, «MbS manda un brutto messaggio: non c’è limite alla brutalità dello Stato e alla repressione». La firma delle condanne sono infatti ad opera del Re Salman, ma l’ombra del principe ereditario – accusato di aver eliminato il giornalista Jamal Khashoggi – non può che celarsi dietro all’intento anti-terrorismo ma anche profondamente pro-regime delle orrende esecuzioni di massa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA