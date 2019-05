Australia, meteorite nella notte/ Video, telefonate alla polizia: “Sembra Armageddon”

In Australia un meteorite nella notte ha illuminato il cielo come se fosse giorno. Siamo precisamente ad Alice Springs dove questo fenomeno naturale ha portato il terrore vero e proprio tra la gente che ha iniziato a chiamare la polizia. In molti hanno parlato di una luce molto violenta dalla quale rimanere abbagliati all’improvviso. Inizialmente si era parlato di un possibile scherzo o di una situazione frutta della fantasia, ma le continue segnalazioni e le immagini delle telecamere di sicurezza della polizia locale hanno chiarito il mistero. Tra le varie telefonate alcuni hanno parlato addirittura dell’avvistamento di un Ufo, traditi dalla dinamica molto particolare.

Australia, meteorite nella notte: parla David Finlay

In merito al meteorite caduto nella notte in Australia ha parlato anche l’astronomo David Finlay. Questi all’Abc ha specificato: “È abbastanza ovvio che si parli di una meteora. Non è esattamente l’Armageddon, ma questo spettacolare fenomeno celeste ha colpito davvero molto profondamente gli osservatori presenti”. Le immagini prese direttamente dalle telecamere di sicurezza della polizia locale hanno chiarito abbastanza rapidamente il mistero, mettendo a disposizione degli specialisti delle prove che potessero evitare quella che stava diventando una psicosi generalizzata. Ovviamente il condizionale per alcuni rimane in piedi, ma davvero quanto visto nelle immagini dovrebbe mettere tutti d’accordo.

Il video sul web





© RIPRODUZIONE RISERVATA