Austria, Strache si è dimesso/ Video trappola a vice Kurz “disposto a farsi comprare”

Terremoto politico in Austria: il vice cancelliere Heinz-Christian Strache, numero due di Sebastian Kurz, si è dimesso. Il motivo? Una inchiesta del Der Spiegel e del Sueddeutsche Zeitung, un video compromette il 49enne: è stato infatti sorpreso a offrire contratti governativi in cambio di sostegno politico. La stampa austriaca spiega che «era disposto a farsi comprare», con il cancelliere che fin da subito aveva annunciato di escludere ulteriori collaborazioni con Strache. Il vice cancelliere, leader del partito Fpo, ha tenuto una breve conferenza stampa in cui ha annunciato la sua decisione: «Ho presentato le mie dimissioni da vice cancelliere dell’Austria al cancelliere Kurz, lui ha accettato questa scelta. Sono stato vittima di un attacco politica messo in scena in segreto, per il quale i giornali hanno atteso due anni. Mi dimetto per evitare di danneggiare ulteriormente l’immagine dell’esecutivo». Una bomba esplosa a otto giorni dalle elezioni europee 2019, con il cancelliere Kurz che terrà una conferenza stampa nelle prossime ore.

AUSTRIA, SI DIMETTE IL VICE CANCELLIERE HEINZ-CHRISTIAN STRACHE

Il governo di Centrodestra è in fibrillazione dopo l’inchiesta dei due quotidiani, con la stampa austriaca che prevede una rottura della coalizione e un ricorso a elezioni anticipate. Nel video Strache si dice disponibile ad accettare soldi russi in cambio di favori anche illegali: una trappola tesa al vice cancelliere, con la presunta nipote di un oligarca russo vicino a Vladimir Putin che ha smascherato gli affari del vice di Kurz. Nel corso del colloquio, andato in scena ad Ibiza nel corso della campagna elettorale del 2017, Strache evidenzia inoltre di voler favorire aziende russe negli appalti e di voler censurare i media austriaci, prendendo spunto ed elogiando la politica di Viktor Orban in Ungheria. Ma non solo: il 49enne afferma anche di voler boicottare l’imprenditore austriaco e bolzanino d’adozione Hans Peter Haselsteiner, che a più riprese contro il partito di Strache, sostenendo anche con donazioni candidature in contrasto alla destra austriaca come riporta Repubblica.





