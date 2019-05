Boeing 737 fuori pista: finisce in un fiume in Florida/ Paura per i 136 a bordo

Un nuovo guaio per la Boeing e per il suo 737: un aereo della Miami Air International è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza in un fiume. L’episodio è accaduto nelle scorse ore e riportato in questi minuti dai principali quotidiani nazionali e internazionali, e si è verificato in quel di Jacksonville, in Florida: dopo essere decollato dalla base di Guantanamo a Cuba, il velivolo sarebbe dovuto atterrare nella città capoluogo della contea di Duval ma qualcosa deve essere andato storto, con l’aereo che è andato fuori pista, finendo nel St. Johns. Fortunatamente nessun passeggero è deceduto nella manovra pericolosa, e tutte e 136 le persone a bordo fra passeggeri ed equipaggio si sono salvate. Una ventina i feriti, medicati e trasportati nei vicini ospedali, anche se non gravi e non in pericolo di vita. L’aereo è affidato al Dipartimento della Difesa, ed effettua voli charter da Guantanamo alle basi di Jacksonville e Norfolk, in Virginia, ospitando solitamente militari che vengono spostati da una base all’altra, nonché i loro famigliari.

BOEING 737 FUORI PISTA: FINISCE IN UN FIUME IN FLORIDA

Subito dopo aver lanciato l’allarme, sul posto si sono recati immediatamente i soccorsi, a cominciare dall’ambulanze con il personale sanitario, e dai vigili del fuoco, che hanno soccorso i 136 a bordo, e nel contempo hanno iniziato la messa in sicurezza della zona, visto che dall’aereo fuoriusciva carburante. L’incidente sarebbe stato causato dal maltempo anche se al momento le cause precise di quanto accaduto non sono ancora certe. La cosa sicura è che per la Boeing si tratta di un nuovo duro colpo, dopo aver fermato in tutto il mondo i suoi 737 Max, per via del noto guasto al software in fase di decollo. «Si è capito che c’erano problemi – le parole di Cherly Bormann, una delle passeggere a bordo dell’aereo, ai microfoni della Cnn – sono scese le maschere per l’ossigeno. Ma tutti erano relativamente calmi, grazie anche alla professionalità dell’equipaggio. Non sapevamo se eravamo finiti in un fiume o nell’oceano. È stato tremendo».

