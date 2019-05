Brexit, congiura Tory contro la May/ “Dimissioni Premier domani”: caos in Regno Unito

Doveva essere ieri sera quella decisiva per la “pugnalata” politica dei Tory contro la loro leader e Premier, Theresa May e invece tutto è rinviato pare a domani: dopo la riunione fino a tarda serata di un folto gruppo di Conservatori a Londra, la decisione di premere forte per le dimissioni della n.1 Tory è stata di fatto congelata vuoi per il voto delle Elezioni Europee 2019 di oggi (dove già il Brexit Party di Farage è dato in netto vantaggio) vuoi perché le alternative e i piani B dopo la May non convincono ancora per nulla. Il risultato è che la Gran Bretagna è nel caos più completo: la Premier aveva tentato con il quarto piano di divorzio dall’Ue presentato in pochi mesi di sbloccare la partita e votare per la Brexit il prossimo 7 giugno, ma si è rivelato tutto un clamoroso boomerang. I Labour si sono sfilati attaccando la May, i Tory stessi si sono divisi ancor di più con sempre meno “pattuglie” in appoggio alla leader di Governo; come ben riporta il Fatto Quotidiano, «I “10 punti di novità” illustrati ieri dalla premier Tory in pubblico e presentati nella Camera dei Comuni sono stati accolti da un clima a metà fra l’ostilità e il disinteresse in un aula che si è andata in parte svuotando mentre May ancora parlava».

BREXIT, CAOS MAY: DOMANI LE DIMISSIONI?

L’apertura ad un possibile nuovo emendamento sul referendum Brexit bis – fatto per invogliare una parte del Parlamento UK che spinge per questa soluzione, nonostante il parere contrario della May – ha di fatto creato la crepa definitiva all’interno dei Tory, specie alla possibile vigilia di una clamorosa debacle elettorale alle Europee. I membri più vicino a Downing Street avrebbero cercato ieri sera, e lo continueranno a fare anche oggi, una moral suasion nei confronti della May per farla dimettere prima dell’ennesima bocciatura assai probabile in Parlamento: un modo per convincerla ad anticipare i tempi per evitare di inguaiare Londra ancora di più e permettere di uscire dall’Europa prima dell’esordio dei nuovi europarlamentari eletti a Bruxelles. Secondo il Times domani sarà il giorno decisivo per le dimissioni di Theresa May, «messa alle corde dalla fronda interna che cresce sempre di più, dopo l’uscita dal governo ieri sera di Andrea Leadsom, ministro per i rapporti con il Parlamento». Dopo l’ultimo piano presentato, la bozza neanche vede la luce in Parlamento per ora: un modo per “costringere” la Premier a mollare il colpo: e il golpe, a quel punto, sarebbe servito.

