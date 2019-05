Brexit, May apre al secondo referendum/ “Pronto nuovo accordo”: ultima spiaggia Tory

Col forte sapore di ultima spiaggia, il nuovo accordo per la Brexit verrà presentato nei prossimi giorni in vista delle votazioni in Parlamento Uk dal prossimo 3 giugno: lo ha annunciato la Premier May durante un discorso pubblico ai deputati di Londra, spiegando come tale mossa sia l’ultimo estremo tentativo di uscire dall’impasse dopo le tre precedenti bocciature dell’accordo di divorzio dall’Unione Europea che hanno tra l’altro portato il Regno Unito a partecipare, controvoglia, alle prossime Elezioni Europee. Dopo l’improvvisa conclusione anticipata dei negoziati tra Labour e Tory su un possibile accordo “ragionato” tra maggioranza e opposizione – e dopo soprattutto l’esplosione dei sondaggi del Brexit Party di Farage proprio a danno di Lab e Conservatori – la Premier May prova a “forzare” la mano e apre addirittura alla possibilità di un emendamento su un secondo referendum (pur rimanendo lei contraria di principio).

BREXIT, NUOVO ACCORDO MAY: APRE A SECONDO REFERENDUM

Secondo le anticipazioni che giungono da Londra, il piano presentato nei prossimi giorni dalla leader Tory include l’idea di una possibile temporanea unione doganale con l’Ue sino a nuove elezioni, oltre a misure ambientali e diritti specifici per i lavoratori: la May ha spiegato che creerà «l’obbligo legale per il governo di cercare un’alternativa al backstop entro il dicembre 2020», mentre il Parlamento si pronuncerà sulla temporanea permanenza nell’unione doganale. Ancora la May ha aggiunto che su questo tema «Labour e governo non sono d’accordo, quindi il Parlamento potrà risolverlo». Il punto centrale e vera novità dell’accordo prossimo sulla Brexit – con la viva speranza della May che possa passare senza tale atto – è però l’apertura ad inserire un emendamento su nuovo referendum Brexit per risolvere l’impasse di questi ultimi tre anni. «Votare no in seconda lettura vorrebbe dire votare no alla Brexit», ha ribadito la Premier inglese nel tentativo di trovare disperatamente un’apertura improvvisa dalle opposizione. Il percorso per raggiungere la Brexit «è stato più ancora difficile di quanto avessi previsto, ma sono convinto che sia necessario uscire dall’Ue con un buon accordo per fissare le basi di una forte partnership futura coi 27», ha concluso la May.

