Dazi, Cina: stretta di 60 miliardi su beni Usa/ Risposta di Pechino a misure di Trump

Guerra dei dazi tra Cina e Usa: non si è fatta attendere la risposta da parte di Pechino all’ultima mossa di Donald Trump dopo che l’inquilino delle Casa Bianca aveva fatto scattare le nuove misure su diversi prodotti asiatici. E così Xi Jinping ha ordinato una stretta da oltre 60 miliardi di dollari su alcuni beni a stelle e strisce che dunque dal prossimo 1° giugno avranno dazi maggiorati: è questa la contromossa del leader cinese, resa nota attraverso un comunicato emanato nelle ultime ore da parte del Ministero del Commercio del Paese del Dragone. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno su Wall Street, facendo immediatamente calare i titoli di Boeing ed Apple (-4,75%) e facendo perdere circa 470 ai future sul Dow Jones e trascinando giù anche l’indice Nasdaq 100 che ha perso quasi il 2,3%. Come si apprende dalla stessa nota ministeriale, la decisione è stata presa dalla Commissione sulle Tariffe Doganali come risposta alla mossa statunitense che è diventata effettiva dallo scorso venerdì.

DURA RISPOSTA DELLA CINA SUI DAZI

Insomma la “vendetta” del Consiglio di Stato cinese è stata durissima dopo che Trump aveva deciso per l’innalzamento dei dazi sull’import dal 10 al 25% dei prodotti Made in China: scelta considerata da Pechino “in contrasto col consenso delle parti di risolvere le divergenze commerciali attraverso delle consultazioni” e che quindi ha portato Xi Jinping ad adeguare di conseguenze le tariffe, per replicare a quella che è stata definita una mossa “unilaterale e protezionistica” su diversi prodotti che nel Paese asiatico arrivano da Oltreoceano. Nello specifico si tratta di un elenco di ben 2493 beni e anche in questo caso i dazi sono stati incrementati fino al 25%. Ad ogni modo, sempre nella suddetta nota proprio i vertici di Pechino lasciano aperto uno spiraglio, auspicando che la controparte di Washington possa fare un passo indietro e tornar sulla propria decisione al fine di trovare un accordo “reciprocamente vantaggioso e basato sul rispetto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA