Elezioni Indonesia, 272 morti di fatica per contare i voti/ In quasi 2000 ammalati

Allarme in Indonesia dopo le elezioni che si sono svolte lo scorso 17 aprile. Secondo la Commissione generale delle elezioni (KPU) del Paese, ben 272 scrutatori sono morti per la fatica mentre erano impegnati a contare milioni di schede elettorali. I lavoratori sono stati chiamati ad eseguire le loro operazioni per lunghe ore senza mai fermarsi. Secondo il portavoce della commissione, Arief Priyo Susanto, sarebbero stati quasi duemila, esattamente 1878 i lavoratori che dopo le elezioni si sarebbero ammalati a causa dell’eccessivo lavoro. Molti di loro sono stati chiamati a lavorare per lunghi turni di lavoro in luoghi particolarmente sovraffollati e con poco ricambio di aria. In tutto, erano 7 milioni coloro che hanno prestato i propri servizi nella gigantesca macchina delle elezioni indonesiane. Per la prima volta nel Paese, per motivi puramente economici si era deciso di raggruppare le elezioni presidenziali e quelle legislative e regionali portando al voto ben l’80% dei 193 milioni di elettori che si sono recati negli oltre 800 mila seggi allestiti per l’occasione.

ELEZIONI INDONESIA: 272 PERSONE MORTE PER LA FATICA

A causa dell’elevato carico di lavoro nei seggi, quasi trecento persone sono morte per la fatica. La commissione elettorale dell’Indonesia ha previsto un risarcimento per le famiglie delle vittime pari a 36 milioni di rupie, ovvero poco più di 2200 euro che rappresenta l’equivalente una paga di un anno al salario minimo, secondo il Nikkei Asian Review. Molte le critiche al governo accusato di non essere stato prudente nel combinare le elezioni e creare aspettative poco realistiche per il personale temporaneo che è stato impegnato. Il conteggio dei voti, intanto, prosegue non essendo ancora stato portato a termine e, come spiega La Stampa nell’edizione online, la commissione annuncerà i vincitori delle elezioni presidenziali e parlamentari il prossimo 22 maggio. Al momento i due principali candidati, il presidente Joko Widodo e l’oppositore Prabowo Subianto, hanno dichiarato la vittoria. A quanto pare però solo il primo sarebbe in vantaggio.

