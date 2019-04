ELEZIONI SPAGNA 2019, DIRETTA RISULTATI/ Sondaggi, avanti Psoe, c’è incognita Vox

Elezioni in Spagna oggi: si torna alle urne per la terza volta in meno di quattro anni. Si vota per il rinnovo di 350 seggi delle “Cortes Generales” e a contendersi la vittoria ci saranno i partiti tradizionali, i nazionalisti baschi e catalani, oltre all’estrema destra che potrebbe entrare per la prima volta nel Parlamento nazionale. C’è grande attesa per i risultati, che seguiremo in diretta, ma intanto secondo i sondaggi i favoriti sono i socialisti del premier Pedro Sanchez, ma lo scenario delle coalizioni post-elezioni è molto complicato. Né un’alleanza tra Psoe (Partito socialista operaio spagnolo) e Podemos, né una coalizione tra PP (Partito Popolare) e Ciudadanos-Vox (di centrodestra ed estrema destra) garantirebbe la maggioranza assoluta. Al netto del nodo alleanze, chi sono i quattro candidati premier? Oltre al premier uscente Pedro Sanchez, ci sono Pablo Casado, leader dei Popolari, Pablo Iglesias, leader di Podemos, e il candidato di Ciudadanos Albert Rivera. Tutti hanno lanciato un appello per mobilitare gli elettori ad andare alle urne per le elezioni legislative in Spagna.

ELEZIONI SPAGNA, IL NODO ALLEANZE

Ma approfondiamo la questione delle alleanze. Il premier uscente Pedro Sanchez potrebbe ritrovarsi a stringere un’alleanza con eletti da formazioni nazionaliste, visto che quella con la sinistra radicale di Podemos potrebbe non bastare per ottenere la maggioranza. L’ago della bilancia è rappresentato dunque da catalani e baschi, che potrebbero consentire la nascita di un esecutivo di sinistra. Ma lo scenario non è privo di problemi. I catalani, togliendo il loro appoggio al governo a febbraio, hanno contribuito alla crisi che ha portato alle elezioni anticipate, inoltre il fallito tentativo di indipendenza della Catalogna li ha resi impopolari in gran parte della Spagna. Il maxi scandalo di corruzione ha fatto crollare nei sondaggi il PP guidato dal conservatore Pablo Casado. Ma in caso di vittoria, l’alleanza possibile sarebbe con Ciudadanos, ma comunque non sufficiente per avere la maggioranza in Parlamento. Peraltro Ciudadanos ha annunciato di non voler stringere un’alleanza con Vox, e lo stesso vale per i socialisti.

GLI INDECISI E L’INCOGNITA VOX

Niente è ancora deciso, lo ha detto lo stesso Pedro Sanchez, che era salito al potere in maniera non convenzionale: si ritrovò automaticamente alla guida del governo grazie a una regola interna all’istituzione di Madrid dopo aver presentato e ottenuto una mozione di sfiducia contro il popolare Mariano Rajoy. «La cosa importante non è come inizia una competizione, ma come finisce. E mancano solo pochi metri per raggiungere il traguardo». Ma niente è deciso anche perché ci sono 8 milioni di indecisi. Una cifra record che avrà il suo peso. A questo si aggiunge l’incognita Vox, il partito anti-immigrazione. Qual è il reale consenso politico? Lo diranno le urne, ma sembra essere destinato ad essere la rivelazione alle urne. La crisi catalana e la crescita del partito di estrema destra hanno cambiato il dibattito politico in Spagna. La campagna elettorale negli ultimi venti anni era focalizzata su temi economici, ora invece le questioni centrali sono quelle identitarie, nonostante ci siano preoccupazioni su disoccupazione e tema migranti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA