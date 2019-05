Gaza, 430 razzi su Israele/ Usa e Salvini a fianco di Netanyahu “Deve difendersi”

Continuano gli scontri sulla striscia di Gaza: nella notte, attorno alle ore 2:30, un cittadino israeliano di 58 anni è stato ucciso da un razzo sparato dai palestinesi mentre si trovava fuori dalla sua abitazione ad Ashkelon, nel sud del paese. Soccorso, l’uomo è spirato mentre veniva trasportato in ospedale. Si tratta della prima vittima israeliana negli scontri fra le due fazioni rivali, mentre i feriti sono al momento 83. Come riferisce l’edizione online di Repubblica, Hamas ha lanciato da ieri ben 430 razzi, di cui 180 nella notte appena passata, mentre Israele, a sua volta, ha colpito 200 obiettivi di Hamas e della Jihad islamica. Al momento in cui vi scriviamo sono ancora in corso dei lanci e la sensazione è che gli scontri dureranno ancora per molto, alla luce soprattutto della notizia della morte dell’israeliano di cui sopra, che verrà sicuramente vendicata. Sette i palestinesi uccisi nei raid di Israele, e fra le vittime vi sarebbero anche una bimba di soli 14 mesi e sua mamma incinta, una donna di 37 anni. Ferito anche un altro bambino, come riferito dal ministero della salute palestinese.

GAZA, 430 RAZZI SU ISRAELE

Il Dipartimento di Stato Usa ha sostenuto “il diritto alla auto difesa di Israele dopo gli attacchi missilistici”, mentre il ministro dell’interno, Matteo Salvini, attraverso un tweet ha voluto esternare la sua vicinanza al premier Netanyahu: «solidarietà al primo ministro Benjamin Netanyahu e al popolo israeliano». Sulla vicenda si è espressa anche la Turchia visto che uno dei razzi lanciati da Israele ha colpito gli uffici dell’agenzia di stampa turca Anadolu: «Condanniamo Israele – ha twittato il portavoce della presidenza della TurchiaFahrettin Altun – per aver attaccato un edificio in cui ha sede l’Anadolu: chiediamo a tutti i governi che sostengono di difendere la libertà di stampa di unirsi a noi nella condanna del bombardamento». Netanyahu ha convocato il consiglio di sicurezza, e il presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha fatto sapere che «risponderemo con forza e prontezza ad ogni attacco alla sicurezza del nostro popolo». A sua volta la Jihad islamica ha minacciato di colpire obiettivi strategici come la centrale atomica di Dimona, l’aeroporto di Tel Aviv e i porti di Ashdod e di Haifa.

