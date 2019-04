Gru crolla su campus Google a Seattle: 4 morti/ Video, ferita bimba di quattro mesi

Terribile incidente avvenuto a Seattle, dove una gigantesca gru è crollata su un cantiere di un campus Google. Quattro le persone morte, mentre tre sono quelle rimaste ferite dopo il crollo. Come riferito da numerosi organi nazionali e internazionali, l’incidente si è verificato nel quartiere South Lake Union, in quel di Seattle, poco dopo le ore 15:30 locali: nella caduta la gru ha devastato cinque macchine e danneggiato un sesto veicolo all’incrocio Fairview Avenue North e Mercer Street. Inoltre, un pezzo del gigantesco macchinario si è abbattuto su un edificio a vetro dove sembrerebbero esservi degli uffici. Tre uomini sono morti, mentre la quarta vittima è una donna: due di loro erano operai al lavoro sulla stessa gru, mentre le altre due vittime erano nelle automobili schiacciate. A confermare il numero dei decessi sono stati gli uomini del dipartimento dei vigili del fuoco, attraverso un comunicato pubblicato subito dopo la tragedia. Quattro le persone ferite, di cui una in maniera lieve, mentre tre sono state portate in ospedale per ulteriori accertamenti, leggasi un ragazzo di 27 anni, una donna di 25, e una bambina di soli 4 mesi. In fondo il video della gru crollata.

GRU CROLLA SUL CAMPUS GOOGLE

I quattro non sono comunque feriti gravi e non rischiano la vita, ma i medici hanno preferiti condurli in ospedale per poterli meglio visitare, soprattutto la piccola neonata. Il Dipartimento del lavoro e dell’industria dello Stato di Washington ha fatto scattare immediatamente un’indagine per cercare di capire come mai la gigantesca gru sia crollata, quindi capire se sia stato un errore umano, una distrazione, oppure un problema tecnico che ha causato la rottura e la caduta della stessa. Stando a quanto riferito dal Seattle Times e da numerosi media locali, la gru era al lavoro presso un cantiere di un nuovo complesso di Google, il gigante di Mountain View, noto in particolare per il suo motore di ricerca e il sistema operativo mobile, Android. «È stato terrificante – le parole di un testimone oculare – ho alzato lo sguardo, il vento soffiava davvero forte. Una metà stava volando da un lato sull’edificio. L’altra metà è caduta per strada, attraversando entrambe le corsie di traffico». Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELLA GRU CROLLATA





