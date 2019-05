Huawei bandita dagli Usa: cinesi in lista nera/ Replica “Danneggeranno loro stessi”

Prosegue la guerra commerciale degli Stati Uniti, e di Donald Trump, nei confronti della Cina e di Huawei. Nelle scorse ore il tycoon a stelle e strisce ha emesso un ordine esecutivo attraverso cui ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a tutela delle reti di comunicazione, con l’obiettivo appunto di proteggere le informazioni e le telecomunicazioni Usa. Di conseguenza il colosso di Pechino è stato inserito nella cosiddetta Entity List, una sorta di lista nera del commercio americano, aziende con cui è assolutamente vietato fare affari sul suolo del nord America, perché considerate potenzialmente a rischio per la sicurezza nazionale o gli interessi di politica estera. Pronta la replica della stessa Huawei che ha ammesso: «Limitare Huawei non renderà gli Usa più sicuri o più forti, ma servirà solo a limitare gli Usa ad alternative inferiori, ma più costose, lasciando in ritardo il Paese nella distribuzione del 5G, oltre a creare altre gravi questioni legali. Huawei – conclude la nota della multinazionale cinese – è un impareggiabile leader nel 5G».

HUAWEI BANDITA DAGLI USA: CINESI IN LISTA NERA

Huawei ha altresì fatto sapere che intende trattare con il governo americano affinché si trovino “misure efficaci per garantire la sicurezza del prodotto” anche se la decisione di Donald Trump, visti anche i recenti trascorsi, sembrerebbe essere ormai unica e inequivocabile. Una guerra commerciale che non sembra trovare fine quella fra gli Stati Uniti e la Cina, ed in particolare Huawei, uno scontro che si è particolarmente acceso quando la figlia del presidente del colosso cinese, Meng Wanzhou, era stata arrestata in Canada a dicembre del 2018 con l’accusa di violazioni alle sanzioni Usa contro l’Iran. Pechino si è sempre opposta all’incarcerazione della nota imprenditrice, gridando più volte al complotto e replicando con arresti nel proprio paese di manager a stelle e strisce. La sensazione è che tale sfida non terminerà a breve…

