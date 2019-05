Il ballo del bimbo con la protesi/ Video, a 5 anni la danza della gioia

Quando avete visto il vostro bimbo ballare e saltare di gioia? Quando gli avete regalato l’ultimo videogame o l’ultimo smartphone? C’è chi invece balla di gioia quando riceve una protesi, perché la gamba l’ha persa quando aveva otto mesi, finendo su una mina in Afghanistan. Adesso ha cinque anni e poter riavere finalmente tutte e due le gambe, come tutti gli altri bambini, ha provocato in lui uno scoppio di gioia incontenibile. Il video diffuso dalla Croce rossa Internazionale è diventato subito virale. Si vede il piccolo Ahmad Rahman ballare di gioia: Ahmad Rahman ha perso una gamba in una mina nella provincia di Logar quando aveva solo otto mesi”, ha scritto l’organizzazione su Facebook. “Dopo aver ricevuto la protesi nel nostro centro ortopedico a Kabul, esprime la sua emozione con una danza e un sorriso sul volto”.

LA GUERRA IN AFGHANISTAN

Queste sono le gioie di chi vive in zone di guerra. Sempre secondo quanto scrive la Croce rossa, nel 2018 sono rimasti uccisi o feriti da esplosivi più di 4mila civili, il numero più alto dal 2010. Il video è poi stato condiviso sulla sua pagina Facebook dall’attivista per i diritti umani del Pakistan che ha commentato: «Mentre in molti credono di essere intrinsecamente meritevoli di privilegi e trattamenti speciali, ecco qui la reazione di Ahmad quando ha ricevuto un arto artificiale dopo aver perso una gamba a causa di un’esplosione di una mina. Esprime pura gratitudine attraverso il suo adorabile ‘Attan’».





© RIPRODUZIONE RISERVATA