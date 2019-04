IL TEMPIO DI SATANA ADESSO E’ UNA CHIESA/ Riconosciuto ufficialmente da Stati Uniti

In realtà non è un tempio dove si celebrano messe nere e adorazioni sataniche. Il “Tempio di Satana”, con sede nello stato del Massachusetts è piuttosto una associazione che raduna un gruppo di atei che celebrano Satana come simbolo dell’abbattimento di ogni religione, dell’essere umano indipendente da ogni Dio. Ovviamente tale associazione ha uno scopo ben preciso: creare divisione e caos nelle relazioni tra Chiesa e stato americano, già difficoltose in quanto la costituzione americana prevede una rigida distinzione tra le due realtà. Ma soprattutto vietare e combattere ogni simbolo religioso in quanto, appunto per tale aspetto della costituzione, sarebbe anti costituzionale. Adesso arriva la notizia che l’agenzia governativa per la riscossione dei tributi ha riconosciuto il Tempio di Satana come una vera e propria chiesa, dando così loro uguale trattamento di ogni altra associazione religiosa. “Questo riconoscimento contribuirà ad assicurare che il Tempio Satanico abbia lo stesso accesso agli spazi pubblici di altre organizzazioni religiose, affermare la nostra posizione in tribunale nel combattere la discriminazione religiosa e consentirci di richiedere sovvenzioni governative basate sulla fede “, si legge in un comunicato ufficiale diffuso dall’associazione.

LE MESSE NERE

Tra le altre cose, il Tempio Satanico avrà diritto all’esenzione automatica dalle tasse federali. Nonostante la sua istituzione apertamente demoniaca, il Tempio Satanico fu fondato da atei articolando una serie di credenze umanistiche secolari. Il suo immaginario satanico sembra a molti una deliberata provocazione in risposta a ciò che il gruppo percepisce come un’interferenza da parte della religione nello spazio pubblico della società. In una intervista del 2013 il portavoce del gruppo Douglas Mesner dichiarò che il loro scopo era essere “una pillola avvelenata nel dibattito tra stato e Chiesa”. Numerose le cause aperte per poter esporre immagini e statue sataniche su spazi pubblici come fatto normalmente con simboli cristiani e giudei. I conflitti con la Chiesa cattolica sono stati numerosi. Nel 2014 il Tempio Satanico cercò di organizzare una messa nera nel campus dell’università di Harvard, con l’intenzione di desacralizzare una ostia consacrata. Dopo le rimostranze della Chiesa l’evento venne poi sospeso.

