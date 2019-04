Irlanda del Nord, Nuova Ira ha ucciso giornalista/ Derry, Lyra McKee morta per errore

Ad uccidere la giornalista Lyra McKee negli scontri a Derry in Irlanda del Nord prima di Pasqua è stata la Nuova Ira, il gruppo repubblicano che prende spunto dal ben più noto “Esercito Repubblicano Irlandese” che diede vita ad una delle più sanguinose battaglie per l’indipendenza dai britannici (con numerosi attacchi terroristici che hanno segnato la storia del Novecento nel Regno Unito). Il gruppo odierno ha di fatto ammesso la responsabilità dell’omicidio definito “un errore tragico” visto che i veri obiettivi erano i poliziotti che stavano dietro alla sventurata giovane cronista negli scontri di giovedì santo a Derry. In una lunga dichiarazione rilasciata al The Irish News, l’organizzazione Nuova Ira «porge le più sincere scuse al partner, alla famiglia e agli amici di Lyra McKee per la sua morte»: il quotidiano garantisce che la nota diffusa dal gruppo repubblicano è autentica visto che hanno utilizzato un particolare codice di riconoscimento conosciuto solo a Belfast. Ricordiamo che la 29enne McKee è stata colpita alla testa da alcuni spari mentre la polizia e i repubblicani combattevano nel quartiere di Creggan a colpi di cariche e risposte armate.

LE SCUSE DELLA NUOVA IRA

Nella nota il gruppo “discendente” dell’Ira prova a giustificarsi dicendo che le azioni di rivolta dello scorso giovedì sono state provocate dalla polizia e che quegli spari erano rivolti a «forze nemiche» e non verso Lyra McKee. «Nel corso dell’attacco al nemico, Lyra McKee è stata tragicamente uccisa mentre era in piedi accanto alle forze nemiche – si legge ancora nella dichiarazione riportata da The Irish News – Giovedì sera, a seguito di un’incursione a Creggan da parte di forze britanniche pesantemente armate che hanno provocato disordini, l’IRA ha schierato i nostri volontari». In mattinata, dopo la nota della Nuova Ira, le forze dell’ordine nordirlandesi hanno fatto sapere di aver arrestato una 57enne accusata di aver sparato materialmente alla giornalista Lyra McKee. Dopo l’omicidio erano stati arrestati due ragazzi, di 18 e 19 anni, che però sono stati rilasciati ieri avendo dimostrato di non c’entrare nulla con gli spari e l’omicidio della giovanissima cronista. Dopo la bufera politica seguita dal delitto McKee, i 6 principali partiti dell’Irlanda del Nord (compresi gli unionisti e i repubblicani, rivali acerrimi) hanno rilasciato una congiunta dichiarazione: «E’ stato un atto inutile, come inutile è distruggere i progressi compiuti negli ultimi 20 anni, che hanno il sostegno incontrastato della gente di tutto il mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA