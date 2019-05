Jack Ma: “Sesso 6 volte in 6 giorni, si lavora meglio”/ Consigli gratis ai dipendenti

Jack Ma, da fondatore di Alibaba a consulente matrimoniale: nuovi sviluppi sulla nuova vita del profeta dell’e-commerce. Come riporta il Corriere della Sera, l’imprenditore, che recentemente ha previsto una terza guerra mondiale a causa della tecnologia, ha partecipato alla festa per le nozze tra un centinaio di dipendenti della società di Hangzhou ed ha confidato: «Serve un equilibrio tra vita lavorativa e familiare. Nella vita noi siamo per il 669. Sei volte (di sesso coniugale, ndr) in sei giorni e metto l’enfasi sul 9». Oltre al significato del numero 9 in mandarino, omofono di lungo, dietro si cela infatti la battaglia sull’orario lavorativo che da diverso tempo vede contrapposti i dipendenti ed Alibaba, così come gli altri giganti dell’industria tecnologica cinese.

JACK MA, CONSIGLI GRATIS AI DIPENDENTI…

Come evidenzia il Corriere, tutto è iniziato con il blog 996.icu, dove programmatori e informatici hanno lanciato la protesta contro l’obbligo di restare inchiodati alle loro scrivanie dalle 9 di mattina alle 9 di sera per sei giorni alla settimana. Jack Ma ha sempre evidenziato che l’impregno 996 è una benedizione per l’industria, è che lavorare 12 ore al giorno è una prova dell’amore che si nutre per il proprio lavoro. Clima di tensione, con il fondatore di Alibaba che ha deciso di presentarsi all’evento delle coppie di dipendenti, ma c’è anche chi propone un’altra teoria: le parole di Ma sarebbero legate alla politica delle nascite appena lanciata dal governo di Pechino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA