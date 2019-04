Kim Jong-un in Russia: vertice con Putin/ Corea del Nord, nuovo ‘sgarbo’ a Trump

Da poche ore il presidente della Corea del Nord, Kim Jong-un, è giunto a Vladivostok in Russia per incontrare il leader del Cremlino Vladimir Putin: un incontro politico e altamente simbolico a pochi giorni dai nuovi test con “arma tattica” lanciati da Pyongyang come ennesimo “sgarbo” agli Usa dopo il mezzo fallimento dei negoziati di Hanoi lo scorso febbraio. l treno speciale del “supremo leader” ha attraversato il ponte sul fiume Tumen intorno alle 10:40 locali (3:40 in Italia) ed è giunto stamane a Vladivostok dove domani incontrerà il Presidente russo per il faccia a faccia del 25 aprile, il primo evento internazionale di Kim dopo il vertice in Vietnam che aveva visto rallentare il processo di pacificazione sul nucleare con gli Stati Uniti d’America, due anni dopo il rischio di terza guerra mondiale cui si era arrivati.

VERTICE RUSSIA-KIM: GLI OBIETTIVI

Trai i principali obiettivi del super vertice di Vladivostok vi è certamente una richiesta di maggiore cooperazione economica tra i due Paesi dopo che già con la Cina Kim Jong-un è riuscito a trovare maggiori “assist” in seguito alla normalizzazione del periodo post-minaccia nucleare. Il leader di Pyongyang vuole però chiedere a Putin un sostegno per poter affrontare al meglio le tante sanzioni internazionali “collezionate” dalle tante risoluzioni del Consiglio di Sicurezza in Onu in risposta ai tanti test missilistici lanciati dalla Corea del Nord negli ultimi 3 anni. Con Trump, il dittatore di Pyongyang intende pacificare i termini del nucleare e delle sanzioni mentre con Putin Kim Jong-un gioca la partita delle relazioni economiche e di un “aiuto” in Consiglio di Sicurezza Onu dopo la già citata Cina. Come ben illustra Lettera 43, Putin non ha mai nascosto i piani sulla realizzazione di progetti infrastrutturali «che coinvolgano le due Coree, tra cui un gasdotto per poter rifornire direttamente Seul: si tratta di progetti tutti irrealizzabili ora, tra instabilità politica e sanzioni». L’incontro di domani, al netto delle conseguenze, rappresenta un nuovo “sgarbo” agli Usa dopo il test della scorsa settimana: incontrare Putin nel momento di massima distanza tra Russia e America potrebbe non portare evoluzioni positive nei già delicati accordi tra Trump e Kim sul fronte nucleare.

