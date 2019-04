Lourdes, ex militare spara e prende ostaggi/ Barricato in casa: trattativa in corso

Paura a Lourdes, dove un ex militare si barrica in casa con ostaggi. Si sono uditi anche alcuni spari dalla casa dove ci sono delle persone tenute prigioniere. Sarebbero tre e la polizia avrebbe già intavolato una trattativa con il sequestratore. Si tratta di una casa nel centro della cittadina famosa per i pellegrinaggi religiosi. Gli ostaggi sarebbero tre. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il sequestro è avvenuto alle 11 circa di questa mattina, martedì 23 aprile. Alcuni testimoni hanno udito alcuni colpi di arma da fuoco in Rue Mozart, nel centro di Lourdes. Le forze speciali della polizia hanno circondato la casa e ora stanno trattando con il sequestratore. Secondo il canale televisivo France3, il sequestratore sarebbe un uomo di circa 50 anni. Pare che abbia fatto irruzione nell’appartamento dell’ex moglie. Questa circostanza è stata poi confermata dal procuratore locale, Pierre Aurignac.

LOURDES, EX MILITARE SPARA E PRENDE OSTAGGI

L’ex militare avrebbe alle spalle diverse denunce negli ultimi sei mesi proprio a causa delle aggressioni che hanno avuto come vittima l’ex moglie. L’uomo armato si è asserragliato nell’abitazione di Lourdes, località nel dipartimento francese dei Pirenei meta dei pellegrinaggi religiosi. Secondo quanto riferito da actu17, diversi vicini hanno raccontato di aver udito almeno quattro colpi di arma da fuoco. La polizia è arrivata subito sul posto e ha allestito un perimetro di sicurezza. Tre squadre RAID, le cosiddette Teste di cuoio, hanno raggiunto il posto, mentre le case vicine sono state evacuate. Lo ha assicurato la prefettura di Hautes-Pyrénées in una dichiarazione su Twitter, cogliendo l’occasione per invitare i residenti a rispettare il perimetro di sicurezza.

🔴🇫🇷ALERTE INFO – Une opération du RAID est en cours à #Lourdes (Haute-Pyrénées) alors qu’un ancien militaire serait retranché à son domicile. Des coups de feu ont été entendus, la piste terroriste est écartée (La Dépêche). pic.twitter.com/030QiN0A3D — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) 23 aprile 2019





