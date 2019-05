Madre e due figlie morte di fame/ Sono state trovate senza vita nel loro appartamento

Una donna di 45 anni e le sue due figlie gemelle di 18 anni, sono morte di fame. Una notizia scioccante, riportata stamane dal Messaggero e dal Corriere della Sera, e che sta facendo in breve tempo il giro del mondo. Nel 2019 si muore ancora di stenti in Europa, e soprattutto in Austria, una delle nazioni storicamente più ricche dell’Unione Europea. E invece la donna di mezza età, e le sue due figlie appena maggiorenni, sono state ritrovate senza vita nella loro abitazione di Vienna, un enorme edificio di edilizia popolare da 520 appartamenti nel quartiere di Floridsdorf, alla periferia della capitale. I cadaveri sono stati rinvenuti nella giornata di martedì scorso, ma la morte dovrebbe risalire a diverse settimane fa, ipoteticamente fra la fine del mese di marzo e l’inizio di aprile. Subito dopo il ritrovamento è stata disposta l’autopsia sul cadavere delle tre donne, e gli esami tossicologici non hanno rivelato alcuna traccia di avvelenamento, come hanno fatto sapere gli inquirenti che hanno indagato sul caso, di conseguenza, si è trattata di una morte “naturale”. Le tre vittime erano di origini straniere, provenienti dalla Serbia, ed erano conosciute dai servizi sociali.

MADRE E DUE FIGLIE MORTE DI FAME

Secondo quanto affermato da una responsabile, le due ragazze di 18 anni era timide e tranquille, e presentavano delle difficoltà di apprendimento (una disabilità cognitiva), ma nel complesso non erano state giudicate bisognose di aiuto. Di conseguenza sembra che nessuno fosse a conoscenza della reale situazione in cui vivevano le tre, poi morte perché non avevano nulla di cui cibarsi. Le due giovani avevano smesso di frequentare la scuola dall’autunno del 2016, quando era terminato il periodo di obbligo scolastico, e i servizi sociali avrebbero voluto offrire assistenza alla famiglia ma la madre, nonostante manifestasse delle preoccupazioni economiche, non ha mai voluto chiedere aiuto. Ad avvisare le forze dell’ordine è stato un amico di famiglia, che non aveva più notizie delle tre da giorni: la madre era vicino all’ingresso, mentre le figlie sul divano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA