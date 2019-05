Parigi, 1 maggio: scontri black bloc-gilet gialli vs polizia/ Video, sassi e cariche

Scontri a Parigi, 1 maggio 2019: tensione a Montparnasse prima della partenza del corteo dei sindacati, protagonisti gilet gialli e black bloc. Come riporta la stampa francese, alcuni manifestanti hanno iniziato a lanciare sassi contro le autorità: al loro fianco l’esercito di 2 mila black bloc, una situazione degenerata nel giro di pochi minuti. La polizia ha risposto al lancio di sassi con cariche e lancio di gas lacrimogeni, con il XIV arrondissement divenuto un campo di battaglia: nulla a che vedere con il corteo pacifico programmato dai sindacati, con il segretario del Cgt Philippe Martinez che ha deciso di annullare al punto stampa in programma all’inizio del corteo. Discorso dunque rinviato, con il sindacato di sinistra comunista che ha commentato in un comunicato: «Repressione inaudita e senza discernimento rispetto alle violenze di alcuni: i nostri compagni e il nostro segretario si sono visti piovere gas lacrimogeni e granate assordanti. Siamo di fronte a una situazione scandalosa e mai vista prima, inammissibile nella nostra democrazia».

SCONTRI A PARIGI, 1 MAGGIO 2019: IL VIDEO DELLE VIOLENZE

I colleghi de Le Parisien raccontano che sono diversi i feriti, con gli scontri registrati alle ore 13.00 che hanno coinvolto molti manifestanti che non hanno preso parte alla “battaglia” tra gilet gialli-black bloc e polizia. Sui social network i gilet gialli hanno chiesto «un 1° maggio storico», con le autorità che hanno schierato più di 7400 poliziotti e gendarmi per garantire sicurezza alla manifestazione di Parigi. E sono scattati i primi arresti: sono circa 200 le persone fermate dalla polizia dopo gli scontri di Montparnasse. Un clima di alta tensione già previsto negli scorsi giorni: Le Monde sottolinea che questa mattina le forze dell’ordine hanno fermato 35 black bloc diretti verso la manifestazione in programma da Montparnasse a place d’Italia. Tre di loro, una spagnola e due tedeschi, sono stati sorpresi a manipolare una tanica di benzina e nella loro vettura sono stati rinvenuti coltelli, fionde, bombole del gas e taniche di carburante.

Ancora molto tesa la situazione a Montparnasse nel corteo del primo maggio. La polizia cerca di disperdere i black bloc con con i lacrimogeni #GiletJaunes #1erMai #Paris pic.twitter.com/DGrQzPocdy — Danilo Ceccarelli (@DaniloCeccarell) 1 maggio 2019





